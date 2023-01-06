***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2023 10:45
***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEKTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094827
BIST
11:225.138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 21,48
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.210
En Düşük
4.961
11:2218,7775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0133
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
11:2219,7803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0159
|Açılış
|: 19,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,7118
11:221.111,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,93
|Açılış
|: 1.111,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler11:22
|AYES
|55,60
|271.884
|% 9,99
|
|HKTM
|60,65
|48.885.375
|% 8,21
|
|EPLAS
|43,14
|7.673.932
|% 7,90
|
|TETMT
|270,00
|2.368.885
|% 6,59
|
|CASA
|185,00
|114.515
|% 6,51
|
|UMPAS
|5,23
|355.813
|% -9,98
|
|DNISI
|8,10
|3.564.523
|% -9,09
|
|DYOBY
|28,96
|79.717.053
|% -8,93
|
|SUMAS
|95,00
|270.560
|% -8,65
|
|ULUSE
|185,30
|20.391.864
|% -8,49
|
|THYAO
|136,30
|3.948.260.952
|% 0,81
|
|EREGL
|39,70
|3.046.959.859
|% -0,95
|
|ASELS
|59,20
|2.386.738.425
|% 0,51
|
|EKGYO
|8,72
|1.739.585.064
|% 2,83
|
|KRDMD
|17,98
|1.623.339.126
|% -0,11
|
|EKGYO
|8,72
|1.739.585.064
|% 2,83
|
|YKBNK
|10,43
|1.057.321.595
|% -0,48
|
|KRDMD
|17,98
|1.623.339.126
|% -0,11
|
|EREGL
|39,70
|3.046.959.859
|% -0,95
|
|SKBNK
|2,73
|199.730.776
|% 0,00
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7723
|18,7775
|% 0,07
|
|Euro
|19,7555
|19,7803
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,2839
|22,3956
|% -0,02
|
|Frank
|19,9503
|20,0705
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9830
|5,0080
|% 0,12
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|7,38
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.111
|4,79
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.544
|7.610
|22,00
|
|Yarım
|3.653
|3.720
|11,00
|
|Çeyrek
|1.832
|1.860
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,48
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|14,16
|14,18
|0,15
|
|B. Petrol
|78,69
|78,69
|0,00
|