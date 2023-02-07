***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 11:48
***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TEKTU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEKTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110416
BIST
11:344.742
En Yüksek
|Değişim
|: -3,82%
|| -188,29
|Açılış
|: 4.930
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.738
11:3418,8294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 19,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
11:3420,1979
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0113
|Açılış
|: 20,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
11:341.135,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,12
|Açılış
|: 1.135,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,97
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler11:32
|KONYA
|2.964,50
|85.769.296
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|8.748.106
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|14.105.400
|% 9,99
|
|VKING
|36,40
|1.705.886
|% -9,99
|
|RUBNS
|20,62
|5.495.927
|% -9,96
|
|CEOEM
|16,48
|5.645.147
|% -9,95
|
|CANTE
|64,90
|52.211.104
|% -9,86
|
|FLAP
|12,18
|10.174.128
|% -9,71
|
|KRDMD
|17,98
|1.239.836.681
|% 1,81
|
|THYAO
|133,70
|1.086.037.988
|% -4,43
|
|ASELS
|54,50
|919.968.134
|% -7,31
|
|EREGL
|39,10
|742.528.359
|% -2,40
|
|TUPRS
|552,90
|661.672.042
|% -4,49
|
|KRDMD
|17,98
|1.239.836.681
|% 1,81
|
|EKGYO
|7,19
|272.463.094
|% -1,10
|
|BSOKE
|5,83
|194.934.518
|% -8,62
|
|BUCIM
|6,02
|183.291.543
|% 7,89
|
|YKBNK
|8,56
|249.286.571
|% -3,60
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8254
|18,8340
|% 0,04
|
|Euro
|20,1930
|20,2010
|% -0,04
|
|Sterlin
|22,5662
|22,6794
|% 0,01
|
|Frank
|20,2211
|20,3429
|% 0,09
|
|Riyal
|5,0040
|5,0291
|% 0,03
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|4,65
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|3,01
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.728
|7.789
|1,00
|
|Yarım
|3.775
|3.811
|0,00
|
|Çeyrek
|1.888
|1.906
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,53
|13,55
|0,07
|
|B. Petrol
|82,64
|82,64
|1,65
|