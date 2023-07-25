***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.07.2023 15:54
***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
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Açıklamalar
TEKTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174989
BIST
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16:346.590
En Düşük
|Değişim
|: -1,57%
|| -105,10
|Açılış
|: 6.721
|
|Önceki Kapanış
|: 6.695
|
6.538
En Yüksek
6.725
16:3426,9200
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0218
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,0741
En Düşük
26,8590
16:3429,7283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0187
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0771
En Düşük
29,6856
16:341.696,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,26
|Açılış
|: 1.695,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.695,90
|
1.702,16
En Düşük
1.687,96
BIST En Aktif Hisseler16:34
|BIENY
|57,75
|1.721.781.585
|% 10,00
|
|ADEL
|298,10
|194.650.606
|% 10,00
|
|AZTEK
|48,64
|460.413.710
|% 10,00
|
|ZEDUR
|60,50
|59.717.369
|% 10,00
|
|ISATR
|385.100,00
|385.100
|% 10,00
|
|EUYO
|11,97
|6.821.081
|% -10,00
|
|KONTR
|201,00
|2.431.885.433
|% -9,99
|
|BURCE
|172,30
|120.502.317
|% -9,98
|
|YEOTK
|143,80
|1.526.322.749
|% -9,96
|
|EUPWR
|173,30
|5.436.462.485
|% -9,88
|
|ASTOR
|101,30
|11.430.422.271
|% -5,06
|
|THYAO
|219,70
|9.387.228.378
|% -0,95
|
|ASELS
|71,55
|5.717.133.464
|% 1,78
|
|EUPWR
|173,30
|5.436.462.485
|% -9,88
|
|EREGL
|37,42
|4.433.607.662
|% -1,42
|
|ZOREN
|4,04
|1.220.284.463
|% -6,91
|
|YKBNK
|13,20
|3.392.609.708
|% 3,29
|
|EKGYO
|8,22
|1.661.262.210
|% -0,60
|
|ODAS
|9,98
|1.973.048.943
|% -5,76
|
|KRDMD
|22,90
|4.257.472.831
|% 0,17
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9082
|26,9200
|% -0,08
|
|Euro
|29,7140
|29,7283
|% -0,06
|
|Sterlin
|34,4179
|34,5905
|% -0,21
|
|Frank
|30,8589
|31,0448
|% -0,16
|
|Riyal
|7,1566
|7,1925
|% -0,23
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|3,85
|
|Altın Gr.
|1.695
|1.695
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|11.303
|11.474
|-52,00
|
|Tam
|11.052
|11.150
|-4,00
|
|Yarım
|5.517
|5.601
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.759
|2.800
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,60
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|21,28
|21,30
|0,16
|
|B. Petrol
|82,27
|82,27
|-0,21
|
Seans Raporu
16:34
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-
16:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -83, 58 kaybederek (% -1.40 ) 5, 883
-
16:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEYKM, OYAYO, ZEDUR, INTEM, ISKUR, BIENY, MAKIM, TSPOR, ADEL, AZTEK
-
16:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KONTR, EUYO, YEOTK, BURCE
-
16:49
TMSN, CUSAN, KUTPO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:49
BAGFS, ALMAD, ODAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında