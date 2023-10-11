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***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

11.10.2023 17:45
***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [TEKTU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

TEKTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204503


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ACSEL 117,70 91.762.491 % 10,00  
ISBTR 347.600,00 4.518.800 % 10,00  
BSOKE 9,02 236.989.156 % 10,00  
TKNSA 35,86 688.481.530 % 10,00  
ALMAD 10,13 320.668.664 % 9,99  
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Dolar 27,7330 27,7378 % 0,08  
Euro 29,4340 29,4505 % 0,07  
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Frank 30,6119 30,7964 % 0,35  
Riyal 7,3727 7,4097 % 0,09  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.875 1.876 15,00  
Altın Gr. 1.673 1.674 16,01  
Cumhuriyet 11.591 11.766 86,00  
Tam 11.361 11.463 67,00  
Yarım 5.698 5.754 39,00  
Çeyrek 2.840 2.877 19,00  
Gümüş.Ons 22,01 22,05 0,19  
Gümüş Gr. 19,65 19,68 0,22  
B. Petrol 86,34 86,34 -1,31  
Seans Raporu 18:05
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