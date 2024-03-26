***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2024 17:32
***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEKTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262729
BIST
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18:058.807
En Düşük
|Değişim
|: -2,46%
|| -222,00
|Açılış
|: 9.030
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
8.761
En Yüksek
9.049
18:0532,1786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0720
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5400
|
32,2060
En Düşük
32,0860
18:0534,8818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0008
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2500
|
35,0219
En Düşük
34,8188
18:052.252,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 9,05
|Açılış
|: 2.252,92
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.277,58
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|80,30
|9.179.346
|% 10,00
|
|IZMDC
|6,71
|246.160.942
|% 10,00
|
|AKENR
|11,66
|29.979.213
|% 10,00
|
|PKART
|90,90
|80.330.118
|% 9,98
|
|INVEO
|44,98
|124.824.611
|% 9,98
|
|PEKGY
|12,71
|636.582.492
|% -9,99
|
|KONYA
|10.117,50
|719.951.618
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.782,50
|12.453.693
|% -9,99
|
|SODSN
|250,25
|14.466.722
|% -9,98
|
|SRVGY
|277,25
|55.317.124
|% -9,98
|
|THYAO
|285,25
|8.491.803.300
|% -0,17
|
|EREGL
|42,12
|5.208.001.760
|% -1,96
|
|ZOREN
|5,44
|5.071.825.930
|% -6,04
|
|AKBNK
|44,28
|5.036.821.546
|% 0,45
|
|PETKM
|21,30
|4.562.445.213
|% -9,97
|
|ZOREN
|5,44
|5.071.825.930
|% -6,04
|
|ISCTR
|11,12
|4.558.345.895
|% -2,54
|
|PETKM
|21,30
|4.562.445.213
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,32
|1.736.767.788
|% -4,12
|
|YKBNK
|26,64
|4.467.737.195
|% -1,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1688
|32,1816
|% 0,23
|
|Euro
|34,8680
|34,9002
|% 0,05
|
|Sterlin
|40,9116
|41,1167
|% -0,22
|
|Frank
|35,8453
|36,0250
|% -0,64
|
|Riyal
|8,6377
|8,6810
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,47
|24,49
|% 0,66
|
|Platin
|906,11
|907,64
|% 0,66
|
|Paladyum
|994,79
|998,37
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,80
|85,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.177,53
|2.178,36
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59IHYAY
Yüzde -5.90 oranında düşüşle 2.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 912, 819 adet işlem
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17:58ORCAY
Yüzde -6.18 oranında düşüşle 11.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 447, 605 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -269, 71 kaybederek (% -2.77 ) 9, 474
-
17:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ZOREN, EREGL
-
17:57XU100
Endeks 8, 762 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 97 altında . İşlem hacmi 88, 108.00 milyon TL de