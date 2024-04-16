***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2024 12:11
***TEKTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEKTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272662
BIST
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14:389.628
En Düşük
|Değişim
|: -0,54%
|| -51,83
|Açılış
|: 9.645
|
|Önceki Kapanış
|: 9.680
|
9.513
En Yüksek
9.646
14:3832,4983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0873
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,5029
En Düşük
32,3337
14:3834,6453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1511
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5500
|
34,6574
En Düşük
34,3902
14:382.478,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -4,47
|Açılış
|: 2.478,72
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483,19
|
2.494,04
En Düşük
2.465,34
BIST En Aktif Hisseler14:36
|UFUK
|379,50
|24.271.030
|% 10,00
|
|UZERB
|543,50
|4.356.153
|% 9,96
|
|AKENR
|21,94
|263.839.736
|% 9,92
|
|RYGYO
|33,22
|236.848.366
|% 8,42
|
|BJKAS
|82,15
|113.992.161
|% 6,90
|
|GRNYO
|11,61
|13.715.787
|% -10,00
|
|BASCM
|14,04
|2.417.672
|% -10,00
|
|YAYLA
|23,14
|28.171.039
|% -9,96
|
|PEKGY
|8,14
|653.209.293
|% -9,86
|
|EKIZ
|66,90
|1.989.584
|% -9,84
|
|ENTRA
|15,27
|6.058.655.222
|% -5,16
|
|THYAO
|297,50
|5.278.024.757
|% -0,34
|
|YKBNK
|30,32
|3.340.428.738
|% -4,05
|
|TUPRS
|188,70
|3.290.363.140
|% 3,11
|
|ISCTR
|12,32
|3.078.004.277
|% -3,07
|
|ENTRA
|15,27
|6.058.655.222
|% -5,16
|
|ISCTR
|12,32
|3.078.004.277
|% -3,07
|
|ZOREN
|5,76
|1.280.327.737
|% -2,04
|
|YKBNK
|30,32
|3.340.428.738
|% -4,05
|
|KOZAL
|25,00
|2.627.290.818
|% 2,04
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4934
|32,5003
|% 0,28
|
|Euro
|34,6176
|34,6388
|% 0,42
|
|Sterlin
|40,4051
|40,6076
|% 0,33
|
|Frank
|35,5466
|35,7247
|% 0,13
|
|Riyal
|8,6504
|8,6938
|% 0,28
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,29
|28,33
|% 0,66
|
|Platin
|968,16
|968,76
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.017,63
|1.019,68
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,81
|89,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.371,61
|2.371,90
|% 0,66
|