***TEKTU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.10.2020 08:58
***TEKTU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TEKTU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Ali Yılmaz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879606
BIST
11:491.147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -5,14
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
11:497,9403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0585
|Açılış
|: 7,9360
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
11:499,3527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0763
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
11:49482,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 4,09
|Açılış
|: 482,65
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,09
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler11:47
|PRZMA
|6,05
|18.190.155
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.771.673
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|2.335.044
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|290.061
|% 10,00
|
|DENGE
|5,61
|1.339.264
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|421.453
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|283.427
|% -10,00
|
|KSTUR
|143,40
|296.408
|% -9,98
|
|KENT
|266,00
|4.227.680
|% -9,83
|
|ROYAL
|3,51
|403.678
|% -9,77
|
|SISE
|6,76
|693.682.497
|% 1,05
|
|ASELS
|18,12
|518.402.469
|% -2,37
|
|TKNSA
|9,31
|362.570.887
|% -4,41
|
|GARAN
|6,98
|351.924.968
|% -0,43
|
|ODAS
|3,21
|286.612.858
|% -0,62
|
|SISE
|6,76
|693.682.497
|% 1,05
|
|YGYO
|1,16
|118.820.455
|% 5,45
|
|ODAS
|3,21
|286.612.858
|% -0,62
|
|SKBNK
|1,68
|137.458.334
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,34
|83.859.782
|% 7,20
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9306
|7,9376
|% 0,71
|
|Euro
|9,3347
|9,3486
|% 0,78
|
|Sterlin
|10,2571
|10,3085
|% 1,00
|
|Frank
|8,6131
|8,6650
|% 0,60
|
|Riyal
|2,1094
|2,1200
|% 0,66
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|5,09
|
|Altın Gr.
|483
|483
|4,37
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,09
|
|B. Petrol
|42,48
|42,48
|0,49
|
Seans Raporu
11:47
daha fazla
-
12:00KENT
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 268.90 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 685 adet işlem
-
11:59POLTK
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 264.60 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 309 adet işlem
-
11:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TTKOM, TSKB
-
11:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 32 kaybederek (% -0.41 ) 1, 048
-
11:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERKO, YAPRK, BRKO, VANGD, LUKSK, DNISI, FORMT, AVOD, ETYAT, KERVN