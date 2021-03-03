***TEKTU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.03.2021 09:36
***TEKTU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TEKTU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Ali Yılmaz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914718
BIST
10:561.547
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 18,37
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.550
En Düşük
1.539
10:567,3091
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0510
|Açılış
|: 7,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
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7,3610
En Düşük
7,2946
10:568,8413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0615
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
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8,9039
En Düşük
8,8294
10:56407,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,21
|Açılış
|: 407,95
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
406,81
BIST En Aktif Hisseler10:56
|BOSSA
|24,42
|24.174.308
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.083.015
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|132.229.251
|% 9,99
|
|IDEAS
|46,74
|1.339.288
|% 9,98
|
|KENT
|394,70
|4.821.655
|% 9,97
|
|CASA
|183,20
|554.730
|% -9,98
|
|BRMEN
|2,38
|617.824
|% -9,85
|
|MERIT
|300,00
|990.000
|% -7,55
|
|KSTUR
|327,20
|327.527
|% -7,10
|
|UMPAS
|1,19
|93.028
|% -5,56
|
|THYAO
|14,70
|540.242.495
|% -0,74
|
|KRDMD
|7,08
|499.312.012
|% 3,66
|
|PETKM
|5,64
|476.359.147
|% 1,81
|
|EREGL
|15,72
|339.191.451
|% 4,11
|
|GARAN
|9,31
|331.645.116
|% 1,20
|
|SKBNK
|1,41
|161.930.225
|% 2,17
|
|EKGYO
|2,46
|238.332.236
|% 1,65
|
|PETKM
|5,64
|476.359.147
|% 1,81
|
|KRDMD
|7,08
|499.312.012
|% 3,66
|
|YKBNK
|2,80
|172.711.080
|% 1,82
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3055
|7,3091
|% -0,69
|
|Euro
|8,8330
|8,8413
|% -0,69
|
|Sterlin
|10,1977
|10,2489
|% -0,47
|
|Frank
|7,9730
|8,0210
|% -0,52
|
|Riyal
|1,9455
|1,9553
|% -0,53
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|-1,10
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-2,97
|
|Cumhuriyet
|2.716
|2.757
|19,00
|
|Tam
|2.702
|2.771
|16,22
|
|Yarım
|1.306
|1.340
|7,84
|
|Çeyrek
|655
|670
|3,93
|
|Gümüş.Ons
|26,71
|26,75
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,90
|62,90
|0,20
|