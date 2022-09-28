***TEKTU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.09.2022 13:52
***TEKTU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TEKTU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065649
BIST
17:023.218
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -47,65
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.284
En Düşük
3.199
17:0218,5219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0734
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5642
En Düşük
18,4132
17:0217,7992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1093
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
17,8771
En Düşük
17,6326
17:02982,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 17,05
|Açılış
|: 982,96
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
984,26
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler17:02
|KUYAS
|8,80
|79.749.141
|% 10,00
|
|CANTE
|120,00
|99.917.664
|% 9,99
|
|RODRG
|42,94
|13.317.913
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,62
|61.546.862
|% 9,98
|
|HKTM
|42,64
|65.081.919
|% 9,95
|
|ZOREN
|3,45
|512.439.158
|% -9,92
|
|ULUFA
|5,19
|2.274.741
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|26.705.946
|% -9,89
|
|USAK
|3,29
|62.725.462
|% -9,86
|
|SKBNK
|1,86
|465.364.909
|% -9,71
|
|THYAO
|69,40
|2.520.154.040
|% -2,25
|
|YKBNK
|7,23
|2.344.444.397
|% -0,14
|
|SASA
|68,35
|2.105.050.037
|% -0,94
|
|GARAN
|19,84
|2.084.491.694
|% 1,12
|
|AKBNK
|11,65
|1.982.621.612
|% -1,44
|
|EKGYO
|3,91
|1.401.144.709
|% -1,76
|
|YKBNK
|7,23
|2.344.444.397
|% -0,14
|
|TSKB
|2,38
|657.301.927
|% -5,93
|
|SKBNK
|1,86
|465.364.909
|% -9,71
|
|ISCTR
|7,78
|1.482.240.143
|% -0,77
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5101
|18,5219
|% 0,40
|
|Euro
|17,7850
|17,7992
|% 0,62
|
|Sterlin
|19,7137
|19,8126
|% -0,09
|
|Frank
|18,7205
|18,8332
|% 1,13
|
|Riyal
|4,9018
|4,9264
|% 0,31
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|22,83
|
|Altın Gr.
|983
|983
|17,00
|
|Cumhuriyet
|6.573
|6.673
|1,00
|
|Tam
|6.661
|6.742
|66,00
|
|Yarım
|3.241
|3.296
|33,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.648
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|0,18
|
|B. Petrol
|85,47
|85,47
|0,60
|
Seans Raporu
17:02
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-
17:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -40, 59 kaybederek (% -1.14 ) 3, 519
-
17:16XU100
Endeks 3, 226 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 21 altında . İşlem hacmi 42, 048.00 milyon TL de
-
17:16LIDFA
Yüzde -33.19 oranında düşüşle 4.61 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 385, 830 adet işlem
-
17:14LOGO
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 45.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 543, 541 adet işlem
-
17:13KATMR
Yüzde -6.86 oranında düşüşle 1.63 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 808, 437 adet işlem