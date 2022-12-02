***TEKTU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.12.2022 12:23
***TEKTU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TEKTU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083888
BIST
12:224.994
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -51,96
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.978
12:2218,6418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0089
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6571
En Düşük
18,6155
12:2219,6276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 19,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,6579
En Düşük
19,5800
12:221.079,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,96
|Açılış
|: 1.079,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler12:20
|ALFAS
|201,30
|766.028.475
|% 10,00
|
|YBTAS
|73.338,20
|806.720
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|1.777.619
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|1.814.662
|% 9,99
|
|VBTYZ
|72,20
|37.232.229
|% 9,98
|
|BASCM
|4,07
|45.337
|% -21,43
|
|YESIL
|4,93
|84.190.447
|% -9,87
|
|QNBFL
|105,30
|233.240
|% -8,43
|
|YEOTK
|78,50
|65.496.406
|% -6,38
|
|PRZMA
|6,20
|1.859.887
|% -6,20
|
|KOZAL
|397,50
|4.105.318.862
|% -1,80
|
|THYAO
|125,30
|3.022.705.517
|% 0,72
|
|ASELS
|49,10
|2.762.081.866
|% 2,85
|
|EREGL
|41,76
|2.088.642.265
|% -1,69
|
|KOZAA
|49,72
|1.752.850.308
|% -0,96
|
|EKGYO
|7,11
|1.527.911.727
|% -0,42
|
|SKBNK
|2,73
|359.375.580
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,57
|1.063.083.769
|% -2,67
|
|DOHOL
|8,23
|802.914.797
|% -0,84
|
|KRDMD
|15,19
|1.409.320.764
|% -0,98
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6371
|18,6432
|% 0,06
|
|Euro
|19,6108
|19,6212
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,8072
|22,9216
|% 0,27
|
|Frank
|19,8258
|19,9452
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9430
|4,9678
|% 0,04
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|-2,06
|
|Altın Gr.
|1.079
|1.080
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|7.180
|7.289
|44,00
|
|Tam
|7.201
|7.263
|-11,00
|
|Yarım
|3.492
|3.551
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.775
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,70
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,59
|13,61
|-0,05
|
|B. Petrol
|86,58
|86,58
|-0,30
|