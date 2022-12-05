***TEKTU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.12.2022 09:27
***TEKTU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TEKTU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084141
BIST
10:494.944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -19,10
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.006
En Düşük
4.941
10:4918,6406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0062
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,6818
En Düşük
18,5992
10:4919,6560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0267
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5500
|
19,7638
En Düşük
19,5969
10:491.077,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,67
|Açılış
|: 1.077,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.075,02
BIST En Aktif Hisseler10:47
|GLCVY
|31,68
|49.220.261
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|348.436
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|259.888.711
|% 9,99
|
|EUREN
|83,75
|74.328.879
|% 9,98
|
|UZERB
|147,70
|743.079
|% 9,98
|
|ERCB
|101,70
|31.661.858
|% -10,00
|
|PRKME
|20,20
|88.460.171
|% -9,98
|
|YESIL
|4,44
|6.611.790
|% -9,94
|
|KONTR
|140,40
|178.033.747
|% -9,88
|
|PRDGS
|12,81
|30.977.378
|% -9,47
|
|THYAO
|130,30
|2.392.174.490
|% 1,56
|
|KRDMD
|15,30
|1.383.016.597
|% 3,66
|
|EREGL
|41,40
|1.053.612.092
|% -0,05
|
|KOZAL
|395,70
|826.071.736
|% 0,94
|
|TUPRS
|483,30
|737.658.389
|% 0,46
|
|EKGYO
|7,23
|667.410.863
|% 1,26
|
|KRDMD
|15,30
|1.383.016.597
|% 3,66
|
|ADESE
|1,77
|124.337.945
|% 4,73
|
|SKBNK
|2,68
|142.633.877
|% -0,37
|
|ISCTR
|10,41
|387.679.258
|% -0,29
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6350
|18,6416
|% 0,04
|
|Euro
|19,6340
|19,6421
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,8623
|22,9769
|% 0,18
|
|Frank
|19,8421
|19,9617
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9433
|4,9681
|% 0,02
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|1,73
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|1,25
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.292
|50,00
|
|Tam
|7.207
|7.268
|-6,00
|
|Yarım
|3.495
|3.553
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.753
|1.776
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,11
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,82
|13,84
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,08
|86,08
|0,51
|
Seans Raporu
10:47
daha fazla
-
11:02MZHLD
Yüzde -6.09 oranında düşüşle 12.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 364, 415 adet işlem
-
11:01PRDGS
Yüzde -9.47 oranında düşüşle 12.81 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 379, 443 adet işlem
-
11:00XU100
Endeks 4, 951 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 21, 279.00 milyon TL de
-
11:00METUR
Yüzde -3.97 oranında düşüşle 8.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 970, 887 adet işlem
-
10:59BFREN
Yüzde -7.48 oranında düşüşle 3, 608.20 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 620 adet işlem