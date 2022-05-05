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***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

05.05.2022 22:13
***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

 05.05.2022 tarihinde  TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı  237750 ticaret sicil no.lu şirketimizin Yönetim Kurulu Toplantısı Soner YILMAZ Başkanlığında toplandı. 
Gündemdeki maddelerin müzakeresi neticesinde 2022 yılı Mali Tabloların Özel Bağımsız Denetiminin GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. tarafından yapılmasına ve konunun 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulması oy birliği ile karar verilmiştir.  Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027011


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