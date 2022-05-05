***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.05.2022 22:13
***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
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Tescil Tarihi
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Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
05.05.2022 tarihinde TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı 237750 ticaret sicil no.lu şirketimizin Yönetim Kurulu Toplantısı Soner YILMAZ Başkanlığında toplandı.
Gündemdeki maddelerin müzakeresi neticesinde 2022 yılı Mali Tabloların Özel Bağımsız Denetiminin GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. tarafından yapılmasına ve konunun 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulması oy birliği ile karar verilmiştir. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027011
BIST
18:052.466
En Yüksek
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18:05896,85
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912,27
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IMASM
|18,15
|6.774.869
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.227.985
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|27.243.046
|% 10,00
|
|GZNMI
|33,52
|14.493.722
|% 9,97
|
|TIRE
|15,44
|11.466.161
|% 9,97
|
|DAGHL
|21,14
|6.912.845
|% -9,97
|
|DITAS
|25,84
|41.175.436
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,21
|165.082.198
|% -7,79
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|AKGRT
|3,16
|75.831.984
|% -6,23
|
|ETILR
|9,90
|14.965.688
|% -5,71
|
|THYAO
|42,68
|3.308.438.993
|% 3,44
|
|SISE
|18,81
|3.255.368.671
|% 3,81
|
|AKBNK
|8,78
|1.596.090.084
|% -1,57
|
|EREGL
|33,50
|1.535.239.399
|% -0,18
|
|TUPRS
|245,30
|1.425.874.485
|% 4,74
|
|ODAS
|2,66
|1.117.983.537
|% 8,57
|
|EKGYO
|2,71
|737.057.456
|% 1,88
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|YKBNK
|4,84
|1.197.215.355
|% -0,62
|
|AKBNK
|8,78
|1.596.090.084
|% -1,57
|
|SISE
|18,81
|3.255.368.671
|% 3,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8603
|14,8627
|% 0,88
|
|Euro
|15,6670
|15,6931
|% 0,21
|
|Sterlin
|18,2992
|18,3910
|% -1,34
|
|Frank
|14,9842
|15,0745
|% -0,65
|
|Riyal
|3,9503
|3,9701
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.878
|-3,85
|
|Altın Gr.
|896
|896
|5,76
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,49
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,71
|-0,17
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|B. Petrol
|111
|111
|0,62
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Seans Raporu
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17:59KNFRT
Yüzde 8.95 oranında artışla 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 397, 437 adet işlem
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Yüzde 6.68 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 816, 789 adet işlem
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17:56FRIGO
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