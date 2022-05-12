***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Değerleme Raporu
12.05.2022 21:13
***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Antalya ili, Kemer İlçesi, Beldibi Mahallesi, 113 Ada, 4 Parsel
Rapor Tarihi
09.05.2022
Açıklamalar
Şirketimiz TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ‘nin 05.05.2022 tarihinde Kap duyurusunu yapmış olduğu, onemli nitelikteki islemin ve ayrilma hakkinin da gorusuleceği 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündem maddelerinde ,Club Zigana Tatil Köyü'nün devri ile ilgili gündeminin 12.maddesinde belirtmiş olan, ‘'Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.04.2022 tarih ve 2022/22 sayılı Haftalık Bültenin yayımlanan kararı uyarınca Club Zigana Tatil Köyü'nün değerlemesi için SPK'ca belirlenen yetkili kuruluşlar listesinde yer alan bir değerleme şirketi tarafından hazırlanacak değerleme raporunun ortakların değerlendirmelerine sunulması'' maddesine istinaden Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.tarafından hazırlanan değerleme raporu ektedir.12.05.2022 tarihinde şirketimize ulaşmıştır.(değerleme raporunun 1-57 sayfaları ektedir) Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030051
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|% 10,00
|
|IHAAS
|23,98
|6.329.890
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|18.962.276
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.441.000
|% 9,98
|
|ESCOM
|11,91
|88.895.885
|% 9,97
|
|LIDFA
|6,21
|821.310
|% -10,00
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|PKENT
|185,90
|64.847.688
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.292.756
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.889.472
|% -9,97
|
|KAPLM
|69,65
|11.229.524
|% -9,95
|
|THYAO
|41,86
|5.551.748.898
|% -0,81
|
|SISE
|19,60
|3.753.516.854
|% -1,80
|
|KRDMD
|15,77
|3.160.667.028
|% -5,40
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|2.801.975.241
|% -6,00
|
|EREGL
|32,20
|2.385.021.450
|% -5,68
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|EKGYO
|2,67
|1.222.246.838
|% -2,91
|
|YKBNK
|4,58
|1.467.543.368
|% -2,55
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|DOHOL
|3,64
|772.517.236
|% -0,27
|
|KRDMD
|15,77
|3.160.667.028
|% -5,40
|
|SISE
|19,60
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|% -1,80
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|18:05
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|Satış
|%
|
|Dolar
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|15,3896
|% 0,57
|
|Euro
|15,9948
|16,0588
|% -0,47
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|Sterlin
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|18,7997
|% 0,09
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|Frank
|15,2752
|15,3672
|% -0,39
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|Riyal
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|%
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|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-29,25
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|Altın Gr.
|903
|903
|-8,84
|
|Cumhuriyet
|6.110
|6.202
|-61,00
|
|Tam
|6.085
|6.239
|-52,70
|
|Yarım
|2.941
|3.018
|-25,49
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-12,75
|
|Gümüş.Ons
|20,65
|20,68
|-0,91
|
|Gümüş Gr.
|10,22
|10,24
|-0,39
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|107
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