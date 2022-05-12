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***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Değerleme Raporu

12.05.2022 21:15
***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Değerleme Raporu


***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

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Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Antalya ili,Kemer ilçesi, Beldibi Mahallesi,113 Ada,4 Parsel
Rapor Tarihi
09.05.2022
Açıklamalar

Şirketimiz TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ‘nin 05.05.2022 tarihinde Kap duyurusunu yapmış olduğu, onemli nitelikteki islemin ve ayrilma hakkinin da gorusuleceği 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündem maddelerinde ,Club Zigana Tatil Köyü'nün devri ile ilgili gündeminin 12.maddesinde  belirtmiş olan, ‘'Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.04.2022 tarih ve 2022/22 sayılı Haftalık Bültenin yayımlanan kararı uyarınca Club Zigana Tatil Köyü'nün değerlemesi için SPK'ca belirlenen yetkili kuruluşlar listesinde yer alan bir değerleme şirketi tarafından hazırlanacak değerleme raporunun ortakların değerlendirmelerine sunulması''  maddesine istinaden Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.tarafından hazırlanan  değerleme raporu ektedir.Rapor 12.05.2022 tarihinde şirketimize ulaşmıştır.(Raporun 57-107 sayfa arası olan kısmıdır) Saygılarımızla.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030052


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