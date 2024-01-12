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***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

12.01.2024 18:16
***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.'nin 18.12.2023 tarihinde  yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı sonucunda,  Şirket  Esas Sözleşmesi'nin ‘'Sermaye'' başlıklı 6. maddesinin tadili için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun  II–18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği  ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre için uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000 (Birmilyar beşyüzmilyon) TL ‘ye yükseltilmesi  amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmasına, Kurulun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin ‘'Sermaye '' başlıklı 6. maddesinin ekli tadil tasarısı doğrultusunda tadiline ve konunun gerçekleşmesi için, Kurul, Ticaret Bakanlığı, Ticaret Sicili Müdürlüğü gibi ilgili ve yetkili merciler nezdinde, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca gerekli bütün muamelelerin yerine getirilmesine ve ilk Genel Kurulda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilen başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.01.20234tarihinde onaylanmış olup onaylı belge tarafımıza ulaşmıştır. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239235


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