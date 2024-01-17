***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
17.01.2024 18:48
***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Açıklamalar
Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.'nin 18.12.2023(Bugün) tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı sonucunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin ‘'Sermaye'' başlıklı 6. maddesinin tadili için, 1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II–18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre için uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000 (Birmilyar beşyüzmilyon) TL ‘ye yükseltilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmasına, 2. Kurulun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin ‘'Sermaye '' başlıklı 6. maddesinin ekli tadil tasarısı doğrultusunda tadiline, 3. Konunun gerçekleşmesi için, Kurul, Ticaret Bakanlığı, Ticaret Sicili Müdürlüğü gibi ilgili ve yetkili merciler nezdinde, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca gerekli bütün muamelelerin yerine getirilmesine ve ilk Genel Kurulda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,karar verlen başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.01.2024 tarihinde onaylanmış olup onaylı belge tarafımıza ulaşmıştır.17.01.2024 tarihinde Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241153
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|KFEIN
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|55.848.400
|% 10,00
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|YAYLA
|8,69
|77.153.711
|% 10,00
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|SURGY
|46,42
|823.597.825
|% 10,00
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|GARFA
|108,90
|110.412.213
|% 10,00
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|SNPAM
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|10.191.326
|% -7,45
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|EKOS
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|1.300.149.718
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|SNKRN
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|THYAO
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|Euro
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|32,7541
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|Riyal
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|885,58
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