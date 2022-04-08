***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme
08.04.2022 17:02
***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
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Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesi ektedir.
Saygılarımızla.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
MADDE 6 15/11/2017 21/11/2017 9456
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018370
BIST
16:572.383
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 37,34
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
16:5714,7613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0243
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
16:5716,0191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0294
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9924
16:57920,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 5,79
|Açılış
|: 920,75
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
921,01
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler16:57
|GZNMI
|41,36
|28.448.430
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.500.099
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.067.181
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.764.625
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|5.918.091
|% -9,78
|
|DERIM
|4,65
|16.960.718
|% -7,00
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|ULUSE
|159,80
|32.406.323
|% -4,88
|
|SAMAT
|6,95
|18.697.665
|% -4,53
|
|GARAN
|13,20
|4.622.995.243
|% 4,68
|
|ASELS
|28,10
|3.186.668.303
|% 7,66
|
|THYAO
|35,40
|2.798.111.668
|% -0,62
|
|KARSN
|5,92
|1.646.654.165
|% 3,68
|
|AKBNK
|8,35
|1.591.332.583
|% 3,86
|
|EKGYO
|2,63
|1.238.775.020
|% 2,73
|
|ODAS
|2,19
|772.176.251
|% 3,79
|
|GARAN
|13,20
|4.622.995.243
|% 4,68
|
|YKBNK
|4,56
|1.437.792.071
|% 3,87
|
|KARSN
|5,92
|1.646.654.165
|% 3,68
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7502
|14,7613
|% 0,16
|
|Euro
|15,9913
|16,0191
|% -0,18
|
|Sterlin
|19,1065
|19,2024
|% -0,50
|
|Frank
|15,6842
|15,7787
|% -0,15
|
|Riyal
|3,9234
|3,9430
|% 0,19
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|7,29
|
|Altın Gr.
|919
|920
|4,70
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|12,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|17,94
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|8,67
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,52
|24,55
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,06
|
Seans Raporu
16:57
daha fazla
-
17:12ATEKS
Yüzde 4.91 oranında artışla 40.16 lira fiyatla işlem gören hissede 448, 407 adet işlem
-
17:11ADESE
Yüzde 6.10 oranında artışla 0.87 lira fiyatla işlem gören hissede 115, 649, 182 adet işlem
-
17:10HEKTS
Yüzde 4.77 oranında artışla 21.54 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 141, 787 adet işlem
-
17:09MIPAZ
Yüzde 5.41 oranında artışla 6.23 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 355, 387 adet işlem
-
17:08XU100
Endeks 2, 380 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 47 üstünde . İşlem hacmi 38, 588.00 milyon TL de