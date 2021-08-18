***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
18.08.2021 21:12
***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021-30.06.2021 dönemi faaliyet raporu ektedir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959170
BIST
13:471.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -10,48
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
13:478,5185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0705
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
13:479,9772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0623
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0134
En Düşük
9,8798
13:47489,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,28
|Açılış
|: 489,94
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler13:47
|PENTA
|89,65
|10.958.873
|% 15,98
|
|KTSKR
|53,00
|76.909.081
|% 13,64
|
|DOBUR
|22,72
|1.948.356
|% 11,48
|
|DMSAS
|7,65
|40.563.473
|% 11,35
|
|AGYO
|4,11
|5.680.620
|% 9,89
|
|IDEAS
|36,50
|7.325.742
|% -8,98
|
|BRYAT
|384,20
|60.935.758
|% -7,53
|
|ADESE
|1,25
|6.650.921
|% -7,41
|
|VAKKO
|10,56
|21.157.074
|% -7,29
|
|DARDL
|2,25
|7.493.382
|% -6,25
|
|KRDMD
|7,77
|411.383.650
|% -3,36
|
|SISE
|8,72
|400.412.158
|% 1,16
|
|GARAN
|9,30
|389.874.265
|% -0,85
|
|THYAO
|12,24
|341.546.621
|% -0,08
|
|EREGL
|18,60
|314.366.418
|% -2,36
|
|EKGYO
|1,86
|253.098.680
|% 1,09
|
|YKBNK
|2,56
|160.923.882
|% -1,16
|
|KRDMD
|7,77
|411.383.650
|% -3,36
|
|ODAS
|1,40
|70.770.395
|% 3,70
|
|SISE
|8,72
|400.412.158
|% 1,16
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5149
|8,5185
|% 0,83
|
|Euro
|9,9701
|9,9772
|% 0,63
|
|Sterlin
|11,6051
|11,6633
|% 0,16
|
|Frank
|9,2356
|9,2912
|% 0,63
|
|Riyal
|2,2596
|2,2710
|% 0,60
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|2,07
|
|Altın Gr.
|490
|490
|4,65
|
|Cumhuriyet
|3.251
|3.301
|19,00
|
|Tam
|3.238
|3.320
|20,97
|
|Yarım
|1.565
|1.606
|10,14
|
|Çeyrek
|785
|803
|5,07
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,37
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,00
|
|B. Petrol
|66,25
|66,25
|-1,98
|