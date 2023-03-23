***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi23/03/2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VARDIREdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıGüçlü Dekorasyon Mimarlık ve Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuDekorasyon Mimarlık ve TaahhütEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi43.350.000Edinim YöntemiDevralma (Takeover)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih23.03.2023Edinme KoşullarıDiğer (Other)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı43.350.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı1000 TLToplam Tutar43.000.000 TL.Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)% 1,39İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)% 0,91Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiALACAKLARIN TAHSİLİ SAĞLANDIĞI İÇİN ŞİRKET İÇİN OLUMLU BİR EDİNİM OLDUĞU DÜŞÜNÜLMEKTEDİR.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıMEHMET ALİ YILMAZ TÜRKAY YILMAZKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiDEVREDEN VE DEVRALAN TARAFLARIN ORTAKLARINDAN BAZILARI AYNI GERÇEK KİŞİDEN OLUŞMAKTADIR.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi23/03/2023Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiÖZKAYNAK YÖNTEMİDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası20 Mart 2023Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıTSKB DANIŞMANLIK HİZMETLERİDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar43.282.517 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin, Güçlü Radyo ve TV Yayıncılık Prodüksiyon Reklamcılık Tic. A.Ş.'den olan alacağına mahsup edilmek üzere, Mehmet Ali Yılmaz ve Türkay Yılmaz'ın pay sahibi olduğu Güçlü Dekorasyon Mimarlık ve Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Güçlü Dekorasyon) paylarının, 43.000.000 TL bedel ile devalınmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127490BIST