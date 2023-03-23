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***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

23.03.2023 18:26
***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/03/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
VARDIR
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Güçlü Dekorasyon Mimarlık ve Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Dekorasyon Mimarlık ve Taahhüt
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
43.350.000
Edinim Yöntemi
Devralma (Takeover)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
23.03.2023
Edinme Koşulları
Diğer (Other)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
43.350.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1000 TL
Toplam Tutar
43.000.000 TL.
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
% 1,39
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
% 0,91
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
ALACAKLARIN TAHSİLİ SAĞLANDIĞI İÇİN ŞİRKET İÇİN OLUMLU BİR EDİNİM OLDUĞU DÜŞÜNÜLMEKTEDİR.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
MEHMET ALİ YILMAZ TÜRKAY YILMAZ
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
DEVREDEN VE DEVRALAN TARAFLARIN ORTAKLARINDAN BAZILARI AYNI GERÇEK KİŞİDEN OLUŞMAKTADIR.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
23/03/2023
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
20 Mart 2023
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
TSKB DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
43.282.517 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimizin, Güçlü Radyo ve TV Yayıncılık Prodüksiyon Reklamcılık Tic. A.Ş.'den olan alacağına mahsup edilmek üzere, Mehmet Ali Yılmaz ve Türkay Yılmaz'ın pay sahibi olduğu Güçlü Dekorasyon Mimarlık ve Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Güçlü Dekorasyon) paylarının, 43.000.000 TL  bedel ile devalınmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127490


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Tam 8.229 8.337 77,00  
Yarım 4.034 4.079 37,00  
Çeyrek 2.017 2.040 19,00  
Gümüş.Ons 23,12 23,15 0,16  
Gümüş Gr. 14,15 14,17 0,09  
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