***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 48.028.153 33.269.424Satışların Maliyeti28 -37.213.798 -26.544.847TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.814.355 6.724.577BRÜT KAR (ZARAR)10.814.355 6.724.577Genel Yönetim Giderleri29,30 -10.202.870 -7.285.700Pazarlama Giderleri29,30 -2.987.489 -3.481.528Araştırma ve Geliştirme Giderleri29,30 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 8.282.076 7.235.057Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -15.817.270 -16.047.114ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-9.911.198 -12.854.708Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 20.065.000 18.917.226Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -21.180.259 -1.240.000Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-11.026.457 4.822.518Finansman Gelirleri33 30.380.259 54.659.892Finansman Giderleri33 -66.738.340 -117.354.449SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-47.384.538 -57.872.039Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 2.857.002 2.390.735Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.857.002 2.390.735SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-44.527.536 -55.481.304DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-44.527.536 -55.481.304Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-44.527.536 -55.481.304Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.758.361 23.212.828Dönem Karı (Zararı)-44.527.536 -55.481.304Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-44.527.536 -55.481.304Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler47.560.994 44.915.188Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,18,19 19.159.313 10.743.046Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler14.256 217.025Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10,11 16.956 -430.062Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -2.700 -52.913Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7 0 700.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler587.331 -180.394Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22,24 308.498 70.793Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 440.054 98.250Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 -161.221 -349.437Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler32 0 -3.651.236Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler31,32,33 11.089.077 14.150.983Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler18.452.760 40.752.489Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler17,18 1.115.259 -14.725.990Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler17 1.115.259 -4.012.387Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler18 0 -10.713.603Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -2.857.002 -2.390.735İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.528.454 34.028.682Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 1.614.658 2.178.564Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -18.293.325 25.826.153Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 306.923 -282.834Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 -1.718.094 -442.284Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -1.318.392 3.143.022Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 -705.813 84.987Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 1.174.888 6.135.597Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)26 17.256.064 248.042İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26 6.211.545 -2.862.565Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.561.912 23.462.566Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -56.079 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 252.528 -249.738YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.539.539 -117.886.119Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları3 0 -91.000.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -2.211.280 -26.788.506Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -328.259 -97.613FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.872.297 93.551.246Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 0 137.222.785İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları27 0 -1.673.625Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 55.347.203 87.335.393Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -47.051.461 -114.962.651Ödenen Faiz-28.191.853 -28.967.928Alınan Faiz15.023.814 14.597.272YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)346.525 -1.122.045Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-1.915 -13.977NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)344.610 -1.136.022DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 358.921 1.494.943DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 703.531 358.921Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 703.531 358.921Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 10.795.975 12.375.746İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 10.795.975 12.375.746Diğer Alacaklar11 83.196.859 64.955.294İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 83.104.750 64.177.858İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 92.109 777.436Stoklar13 395.626 702.549Peşin Ödenmiş Giderler15 2.729.876 1.060.925Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 13.834 266.362Diğer Dönen Varlıklar26 2.418.977 9.005.064ARA TOPLAM100.254.678 88.724.861Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar34 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR100.254.678 88.724.861DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Diğer Alacaklar11 75.822 24.062İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 75.822 24.062Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 311.663.000 312.450.000Maddi Duran Varlıklar18 859.784.372 857.978.603Kullanım Hakkı Varlıkları14 313.309 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 88.607 114.100Şerefiye19 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 88.607 114.100Peşin Ödenmiş Giderler15 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı35 0 0Diğer Duran Varlıklar26 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.171.925.110 1.170.566.765TOPLAM VARLIKLAR1.272.179.788 1.259.291.626KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 22.552.427 10.333.762Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 72.529.388 40.350.601Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar10 6.486.571 7.668.243İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 6.486.571 7.668.243Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 649.782 1.355.595Diğer Borçlar11 4.470.086 3.073.143İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 102.679 2.755İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 4.367.407 3.070.388Devlet Teşvik ve Yardımları21 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 30.658.118 13.402.054Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar22 1.952.026 1.639.386Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 97.004 63.197Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 1.855.022 1.576.189Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 0 0ARA TOPLAM139.298.398 77.822.784Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler34 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER139.298.398 77.822.784UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 118.235.024 137.693.430Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar10 0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 0 0Diğer Borçlar11 3.783.347 4.005.402İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 3.783.347 4.005.402Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar24 849.145 601.079Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 849.145 601.079Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar24 0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar25 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 112.582.749 114.468.855Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER235.450.265 256.768.766TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER374.748.663 334.591.550ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 897.431.125 924.700.076Ödenmiş Sermaye300.000.000 300.000.000Sermaye Düzeltme Farkları7.430.206 7.430.206Geri Alınmış Paylar (-)-1.673.625 -1.673.625Paylara İlişkin Primler (İskontolar)-12.032.906 -12.032.906Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)669.074.339 651.815.754Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.106.871 1.106.871Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-21.946.224 33.535.080Net Dönem Karı veya Zararı-44.527.536 -55.481.304TOPLAM ÖZKAYNAKLAR897.431.125 924.700.076TOPLAM KAYNAKLAR1.272.179.788 1.259.291.626Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 145.817.119 7.430.206 0 4.927.190 95.319.395 -1.076 1.106.871 21.458.599 12.130.991 288.189.295 288.189.295Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2.03 0 0 0 0 0 0 0 -54.510 0 -54.510 -54.510Düzeltmelerden Sonraki Tutar27 145.817.119 7.430.206 0 4.927.190 95.319.395 -1.076 1.106.871 21.404.089 12.130.991 288.134.785 288.134.785Transferler0 0 0 0 0 0 0 12.130.991 -12.130.991 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 556.542.288 -44.853 0 0 -55.481.304 501.016.131 501.016.131Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 -55.481.304 -55.481.304 -55.481.304Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 556.542.288 -44.853 0 0 0 556.497.435 556.497.435Sermaye Arttırımı137.222.785 0 0 0 0 0 0 0 0 137.222.785 137.222.785Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)16.960.096 0 -1.673.625 -16.960.096 0 0 0 0 0 -1.673.625 -1.673.625Dönem Sonu Bakiyeler27 300.000.000 7.430.206 -1.673.625 -12.032.906 651.861.683 -45.929 1.106.871 33.535.080 -55.481.304 924.700.076 924.700.076Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 300.000.000 7.430.206 -1.673.625 -12.032.906 651.861.683 -45.929 1.106.871 33.535.080 -55.481.304 924.700.076 924.700.076Transferler0 0 0 0 0 0 0 -55.481.304 55.481.304 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 17.282.148 -23.563 0 0 -44.527.536 -27.268.951 -27.268.951Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 -44.527.536 -44.527.536 -44.527.536Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 17.282.148 -23.563 0 0 0 17.258.585 17.258.585Dönem Sonu Bakiyeler27 300.000.000 7.430.206 -1.673.625 -12.032.906 669.143.831 -69.492 1.106.871 -21.946.224 -44.527.536 897.431.125 897.431.125Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 -44.527.536 -55.481.304DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar17.258.585 556.497.435Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 18.258.935 652.097.532Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -29.454 -56.066Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-970.896 -95.544.031Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -970.896 -95.544.031Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.258.585 556.497.435TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-27.268.951 501.016.131Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-27.268.951 501.016.131http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826688BIST