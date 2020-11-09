***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 17.807.285 44.108.446 15.296.798 30.889.084Satışların Maliyeti28 -10.708.637 -31.049.176 -8.813.862 -17.442.085TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.098.648 13.059.270 6.482.936 13.446.999BRÜT KAR (ZARAR)7.098.648 13.059.270 6.482.936 13.446.999Genel Yönetim Giderleri29,30 -5.869.386 -8.748.388 -2.605.341 -3.049.968Pazarlama Giderleri29,30 -2.208.043 -1.934.150 -1.594.371 -1.045.023Araştırma ve Geliştirme Giderleri29,30 0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 5.802.781 4.588.536 3.083.971 2.871.633Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -18.044.467 -13.481.870 -4.317.436 -1.308.171ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-13.220.467 -6.516.602 1.049.759 10.915.470Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-13.220.467 -6.516.602 1.049.759 10.915.470Finansman Gelirleri33 9.562.436 12.464.758 2.185.105 3.872.597Finansman Giderleri33 -77.319.232 -31.462.517 -37.441.056 -1.786.332SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-80.977.263 -25.514.361 -34.206.192 13.001.735Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 185.061 2.365.457 -330.228 329.953Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri185.061 2.365.457 -330.228 329.953SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-80.792.202 -23.148.904 -34.536.420 13.331.688DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-80.792.202 -23.148.904 -34.536.420 13.331.688Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-80.792.202 -23.148.904 -34.536.420 13.331.688Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.151.023 510.269Dönem K -2.365.457İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-348.897 -9.149.435Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -3.497.554 -7.466.180Faaliyetlerle İlEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-217.169 -2.335.732Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -75.312 -2.200.732Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -141.857 -135.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.333.250 3.066.113İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.160.000 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 3.160.000 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 138.468.477 46.637.782Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -131.058.679 -32.878.253Ödenen Faiz-13.798.984 -23.267.087Alınan Faiz9.562.436 12.573.671YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)965.058 1.240.650Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-16.621 -8.171NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)948.437 1.232.479DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 703.531 358.921DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.651.968 1.591.400Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 1.651.968 703.531Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 14.067.754 10.795.975İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 14.067.754 10.795.975Diğer Alacaklar11 74.817.124 83.196.859İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 74.749.978 83.104.750İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 67.146 92.109Stoklar13 2.134.413 395.626Peşin Ödenmiş Giderler15 3.927.277 2.729.876Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 11.405 13.834Diğer Dönen Varlıklar26 2.016.791 2.418.977ARA TOPLAM98.626.732 100.254.678Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar34 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR98.626.732 100.254.678DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Diğer Alacaklar11 75.822 75.822İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 75.822 75.822Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 311.804.857 311.663.000Maddi Duran Varlıklar18 851.999.696 859.784.372Kullanım Hakkı Varlıkları14 46.559 313.309Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 43.630 88.607Şerefiye20 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 43.630 88.607Peşin Ödenmiş Giderler15 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı35 0 0Diğer Duran Varlıklar26 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.163.970.564 1.171.925.110TOPLAM VARLIKLAR1.262.597.296 1.272.179.788KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 76.263.874 22.552.427Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 52.842.270 72.529.388Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar10 7.598.269 6.486.571İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 7.598.269 6.486.571Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 3.110.793 649.782Diğer Borçlar11 2.709.513 4.470.086İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 0 102.679İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 2.709.513 4.367.407Devlet Teşvik ve Yardımları21 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 26.175.736 30.658.118Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar22 2.634.289 1.952.026Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 137.332 97.004Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 2.496.957 1.855.022ARA TOPLAM171.334.744 139.298.398Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler34 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER171.334.744 139.298.398UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 153.923.156 118.235.024Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar10 0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 0 0Diğer Borçlar11 3.981.452 3.783.347İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 3.981.452 3.783.347Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar24 1.336.525 849.145Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 1.336.525 849.145Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar24 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 112.362.650 112.582.749TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER271.603.783 235.450.265TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER442.938.527 374.748.663ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 819.658.769 897.431.125Ödenmiş Sermaye300.000.000 300.000.000Sermaye Düzeltme Farkları7.430.206 7.430.206Geri Alınmış Paylar (-)-10.536 -1.673.625Paylara İlişkin Primler (İskontolar)-10.535.995 -12.032.906Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)668.934.185 669.074.339Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.106.871 1.106.871Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-66.473.760 -21.946.224Net Dönem Karı veya Zararı-80.792.202 -44.527.536TOPLAM ÖZKAYNAKLAR819.658.769 897.431.125TOPLAM KAYNAKLAR1.262.597.296 1.272.179.788Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 300.000.000 7.430.206 -1.673.625 -12.032.906 651.861.683 -45.929 1.106.871 33.535.080 -55.481.304 924.700.076 924.700.076Transferler0 0 0 0 0 0 0 -55.481.304 55.481.304 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -159.711 0 0 -23.148.904 -23.308.615 -23.308.615Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 -23.148.904 -23.148.904 -23.148.904Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -159.711 0 0 0 -159.711 -159.711Dönem Sonu Bakiyeler27 300.000.000 7.430.206 -1.673.625 -12.032.906 651.861.683 -205.640 1.106.871 -21.946.224 -23.148.904 901.391.461 901.391.461Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 300.000.000 7.430.206 -1.673.625 -12.032.906 669.143.831 -69.492 527.536 897.431.125 897.431.125Transferler0 0 0 0 0 0 0 -44.527.536 44.527.536 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -140.154 0 0 -80.792.202 -80.932.356 -80.932.356Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 -80.792.202 -80.792.202 -80.792.202Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -140.154 0 0 0 -140.154 -140.154Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 1.663.089 1.496.911 0 0 0 0 0 3.160.000 3.160.000Dönem Sonu Bakiyeler27 300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 669.143.831 -209.646 1.106.871 -66.473.760 -80.792.202 819.658.769 819.658.769Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 -80.792.202 -23.148.904 -34.536.420 13.331.688DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-140.154 -159.711 -167.706 -291.145Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -175.191 -199.639 -209.632 -363.931Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler35.037 39.928 41.926 72.786Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 35.037 39.928 41.926 72.786Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-140.154 -159.711 -167.706 -291.145TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-80.932.356 -23.308.615 -34.704.126 13.040.543Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-80.932.356 -23.308.615 -34.704.126 13.040.543http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887417BIST