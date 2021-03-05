***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor
05.03.2021 20:02
***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 20.888.764 48.028.153
Satışların Maliyeti
28 -14.886.440 -37.213.798
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.002.324 10.814.355
BRÜT KAR (ZARAR)
6.002.324 10.814.355
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -8.678.269 -10.202.870
Pazarlama Giderleri
29,30 -2.634.344 -2.987.489
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 12.607.562 8.282.076
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -25.069.146 -15.817.270
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-17.771.873 -9.911.198
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 32.493.956 20.065.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 -21.180.259
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.722.083 -11.026.457
Finansman Gelirleri
33 11.749.827 15.023.814
Finansman Giderleri
33 -80.597.322 -51.381.895
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-54.125.412 -47.384.538
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.162.593 2.857.002
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.162.593 2.857.002
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-56.288.005 -44.527.536
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-56.288.005 -44.527.536
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-56.288.005 -44.527.536
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.912.877 7.758.361
Dönem Karı (Zararı)
-56.288.005 -44.527.536
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-56.288.005 -44.527.536
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
45.450.812 47.560.994
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,18,19 11.088.941 19.159.313
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-58.164 14.256
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,11 -50.411 16.956
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -7.753 -2.700
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
596.403 587.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22-24 423.447 308.498
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 219.323 440.054
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -46.367 -161.221
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31,32,33 17.446.992 11.089.077
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
46.708.001 18.452.760
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
17,18 -32.493.956 1.115.259
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 -32.493.956 1.115.259
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 2.162.595 -2.857.002
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.000.048 4.528.454
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -16.580.787 1.614.658
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 3.758.709 -18.293.325
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 205.331 306.923
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -3.057.305 -1.718.094
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 530.383 -1.318.392
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 1.050.558 -705.813
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 2.294.392 1.174.888
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 19.012.677 17.256.064
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -1.213.910 6.211.545
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.837.145 7.561.912
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -76.336 -56.079
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 604 252.528
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-258.357 -2.539.539
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -75.313 -2.211.280
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -183.044 -328.259
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.143.462 -4.872.297
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.160.000 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 3.160.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 340.233.210 55.347.203
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -322.974.940 -47.051.461
Ödenen Faiz
-26.024.635 -28.191.853
Alınan Faiz
11.749.827 15.023.814
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
972.228 346.525
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-15.679 -1.915
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
956.549 344.610
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 703.531 358.921
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.660.080 703.531
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.660.080 703.531
Finansal Yatırımlar
0 0 0
Ticari Alacaklar
10 27.434.926 10.795.975
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 27.434.926 10.795.975
Diğer Alacaklar
11 79.438.150 83.196.859
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
79.414.898 83.104.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 23.252 92.109
Stoklar
13 190.295 395.626
Peşin Ödenmiş Giderler
15 5.787.181 2.729.876
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 13.230 13.834
Diğer Dönen Varlıklar
26 2.303.082 2.418.977
ARA TOPLAM
116.826.944 100.254.678
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
116.826.944 100.254.678
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 75.822 75.822
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 75.822 75.822
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 344.340.000 311.663.000
Maddi Duran Varlıklar
18 849.370.063 859.784.372
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 1.100.371 313.309
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 32.030 88.607
Şerefiye
20 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 32.030 88.607
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.194.918.286 1.171.925.110
TOPLAM VARLIKLAR
1.311.745.230 1.272.179.788
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 20.931.668 22.552.427
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 33.294.447 72.529.388
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 6.817.162 6.486.571
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 6.817.162 6.486.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.700.340 649.782
Diğer Borçlar
11 5.962.929 4.470.086
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 156.675 102.679
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 5.806.254 4.367.407
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 49.670.795 30.658.118
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.194.410 1.952.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 166.431 97.004
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.027.979 1.855.022
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
120.571.751 139.298.398
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
120.571.751 139.298.398
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 226.413.292 118.235.024
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 4.584.896 3.783.347
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 4.584.896 3.783.347
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 1.316.833 849.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 1.316.833 849.145
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
24 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 114.707.342 112.582.749
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
347.022.363 235.450.265
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
467.594.114 374.748.663
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 844.151.116 897.431.125
Ödenmiş Sermaye
300.000.000 300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
7.430.206 7.430.206
Geri Alınmış Paylar (-)
-10.536 -1.673.625
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-10.535.995 -12.032.906
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
668.922.335 669.074.339
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.106.871 1.106.871
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-66.473.760 -21.946.224
Net Dönem Karı veya Zararı
-56.288.005 -44.527.536
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
844.151.116 897.431.125
TOPLAM KAYNAKLAR
1.311.745.230 1.272.179.788
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -1.673.625 -12.032.906 651.861.683 -45.929 1.106.871 33.535.080 -55.481.304 924.700.076 924.700.076
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 -55.481.304 55.481.304 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 17.282.148 -23.563 0 0 -44.527.536 -27.268.951 -27.268.951
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 -44.527.536 -44.527.536 -44.527.536
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 17.282.148 -23.563 0 0 0 17.258.585 17.258.585
Dönem Sonu Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -1.673.625 -12.032.906 669.143.831 -69.492 1.106.871 -21.946.224 -44.527.536 897.431.125 897.431.125
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -1.673.625 -12.032.906 669.143.831 -69.492 1.106.871 -21.946.224 -44.527.536 897.431.125 897.431.125
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 -44.527.536 44.527.536 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -152.004 0 0 -56.288.005 -56.440.009 -56.440.009
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 -56.288.005 -56.288.005 -56.288.005
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -152.004 0 0 0 -152.004 -152.004
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 1.663.089 1.496.911 0 0 0 0 0 3.160.000 3.160.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 669.143.831 -221.496 1.106.871 -66.473.760 -56.288.005 844.151.116 844.151.116
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
36 -56.288.005 -44.527.536
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-152.004 17.258.585
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 0 18.258.935
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -190.004 -29.454
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38.000 -970.896
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 38.000 -970.896
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-152.004 17.258.585
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-56.440.009 -27.268.951
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-56.440.009 -27.268.951
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915691
BIST