***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 20.888.764 48.028.153Satışların Maliyeti28 -14.886.440 -37.213.798TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.002.324 10.814.355BRÜT KAR (ZARAR)6.002.324 10.814.355Genel Yönetim Giderleri29,30 -8.678.269 -10.202.870Pazarlama Giderleri29,30 -2.634.344 -2.987.489Araştırma ve Geliştirme Giderleri29,30 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 12.607.562 8.282.076Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -25.069.146 -15.817.270ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-17.771.873 -9.911.198Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 32.493.956 20.065.000Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 -21.180.259Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.722.083 -11.026.457Finansman Gelirleri33 11.749.827 15.023.814Finansman Giderleri33 -80.597.322 -51.381.895SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-54.125.412 -47.384.538Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.162.593 2.857.002Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.162.593 2.857.002SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-56.288.005 -44.527.536DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-56.288.005 -44.527.536Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-56.288.005 -44.527.536Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.912.877 7.758.361Dönem Karı (Zararı)-56.288.005 -44.527.536Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-56.288.005 -44.527.536Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler45.450.812 47.560.994Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,18,19 11.088.941 19.159.313Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-58.164 14.256Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10,11 -50.411 16.956Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -7.753 -2.700Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler596.403 587.331Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22-24 423.447 308.498Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 219.323 440.054Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 -46.367 -161.221Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler31,32,33 17.446.992 11.089.077Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler46.708.001 18.452.760Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler17,18 -32.493.956 1.115.259Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler17 -32.493.956 1.115.259Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 2.162.595 -2.857.002İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.000.048 4.528.454Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -16.580.787 1.614.658Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 3.758.709 -18.293.325Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 205.331 306.923Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 -3.057.305 -1.718.094Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 530.383 -1.318.392Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 1.050.558 -705.813Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 2.294.392 1.174.888Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)26 19.012.677 17.256.064İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26 -1.213.910 6.211.545Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.837.145 7.561.912Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -76.336 -56.079Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 604 252.528YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-258.357 -2.539.539Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -75.313 -2.211.280Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -183.044 -328.259FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.143.462 -4.872.297İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.160.000 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 3.160.000 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 340.233.210 55.347.203Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -322.974.940 -47.051.461Ödenen Faiz-26.024.635 -28.191.853Alınan Faiz11.749.827 15.023.814YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)972.228 346.525Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-15.679 -1.915NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)956.549 344.610DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 703.531 358.921DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.660.080 703.531Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 1.660.080 703.531Finansal Yatırımlar0 0 0Ticari Alacaklar10 27.434.926 10.795.975İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 27.434.926 10.795.975Diğer Alacaklar11 79.438.150 83.196.859İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar79.414.898 83.104.750İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 23.252 92.109Stoklar13 190.295 395.626Peşin Ödenmiş Giderler15 5.787.181 2.729.876Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 13.230 13.834Diğer Dönen Varlıklar26 2.303.082 2.418.977ARA TOPLAM116.826.944 100.254.678Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar34 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR116.826.944 100.254.678DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Diğer Alacaklar11 75.822 75.822İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 75.822 75.822Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 344.340.000 311.663.000Maddi Duran Varlıklar18 849.370.063 859.784.372Kullanım Hakkı Varlıkları14 1.100.371 313.309Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 32.030 88.607Şerefiye20 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 32.030 88.607Peşin Ödenmiş Giderler15 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı35 0 0Diğer Duran Varlıklar26 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.194.918.286 1.171.925.110TOPLAM VARLIKLAR1.311.745.230 1.272.179.788KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 20.931.668 22.552.427Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 33.294.447 72.529.388Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar10 6.817.162 6.486.571İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 6.817.162 6.486.571Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 1.700.340 649.782Diğer Borçlar11 5.962.929 4.470.086İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 156.675 102.679İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 5.806.254 4.367.407Devlet Teşvik ve Yardımları21 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 49.670.795 30.658.118Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar22 2.194.410 1.952.026Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 166.431 97.004Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 2.027.979 1.855.022Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 0 0ARA TOPLAM120.571.751 139.298.398Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler34 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER120.571.751 139.298.398UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 226.413.292 118.235.024Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar10 0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 0 0Diğer Borçlar11 4.584.896 3.783.347İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 4.584.896 3.783.347Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar24 1.316.833 849.145Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 1.316.833 849.145Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar24 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 114.707.342 112.582.749Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER347.022.363 235.450.265TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER467.594.114 374.748.663ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 844.151.116 897.431.125Ödenmiş Sermaye300.000.000 300.000.000Sermaye Düzeltme Farkları7.430.206 7.430.206Geri Alınmış Paylar (-)-10.536 -1.673.625Paylara İlişkin Primler (İskontolar)-10.535.995 -12.032.906Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)668.922.335 669.074.339Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.106.871 1.106.871Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-66.473.760 -21.946.224Net Dönem Karı veya Zararı-56.288.005 -44.527.536TOPLAM ÖZKAYNAKLAR844.151.116 897.431.125TOPLAM KAYNAKLAR1.311.745.230 1.272.179.788Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 300.000.000 7.430.206 -1.673.625 -12.032.906 651.861.683 -45.929 1.106.871 33.535.080 -55.481.304 924.700.076 924.700.076Transferler0 0 0 0 0 0 0 -55.481.304 55.481.304 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 17.282.148 -23.563 0 0 -44.527.536 -27.268.951 -27.268.951Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 -44.527.536 -44.527.536 -44.527.536Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 17.282.148 -23.563 0 0 0 17.258.585 17.258.585Dönem Sonu Bakiyeler27 300.000.000 7.430.206 -1.673.625 -12.032.906 669.143.831 -69.492 1.106.871 -21.946.224 -44.527.536 897.431.125 897.431.125Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 300.000.000 7.430.206 -1.673.625 -12.032.906 669.143.831 -69.492 1.106.871 -21.946.224 -44.527.536 897.431.125 897.431.125Transferler0 0 0 0 0 0 0 -44.527.536 44.527.536 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -152.004 0 0 -56.288.005 -56.440.009 -56.440.009Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 -56.288.005 -56.288.005 -56.288.005Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -152.004 0 0 0 -152.004 -152.004Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 1.663.089 1.496.911 0 0 0 0 0 3.160.000 3.160.000Dönem Sonu Bakiyeler27 300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 669.143.831 -221.496 1.106.871 -66.473.760 -56.288.005 844.151.116 844.151.116Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 -56.288.005 -44.527.536DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-152.004 17.258.585Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 0 18.258.935Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -190.004 -29.454Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler38.000 -970.896Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 38.000 -970.896Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-152.004 17.258.585TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-56.440.009 -27.268.951Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-56.440.009 -27.268.951http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915691BIST