***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 848.650 1.193.134Satışların Maliyeti28 -419.768 -489.463TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)428.882 703.671BRÜT KAR (ZARAR)428.882 703.671Genel Yönetim Giderleri29,30 -1.833.364 -2.018.795Pazarlama Giderleri29,30 -510.040 -301.526Araştırma ve Geliştirme Giderleri29,30 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 3.227.609 1.101.086Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -8.258.536 -7.703.230ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-6.945.449 -8.218.794Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-6.945.449 -8.218.794Finansman Gelirleri33 3.432.140 3.586.508Finansman Giderleri33 -39.898.066 -23.997.647SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-43.411.375 -28.629.933Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 896.973 602.160Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri896.973 602.160SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-42.514.402 -28.027.773DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-42.514.402 -28.027.773Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-42.514.402 -28.027.773Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,00158000 -0,00104000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-62.792 -4.465.966Dönem Karı (Zararı)-42.514.402 -28.027.773Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-42.514.402 -28.027.773Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler36.937.192 23.129.329Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,18,19 2.643.823 2.731.049Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler53.639 47.801Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10,11 0 50.048Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 53.639 -2.247Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler404.237 599.073Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22-24 364.319 455.510Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 39.918 143.563Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler31,32,33 8.793.573 4.331.208Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler25.938.893 16.022.358Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -896.973 -602.160İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.515.909 597.003Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 4.682.361 1.930.756Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 2.102.857 -639.283Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 13.173 602Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 -352.910 -859.749Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 1.134.232 -1.255.453Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 252.049 353.109Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 431.475 -1.784.254Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)26 -2.633.214 2.928.049İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26 -114.114 -76.774Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-61.301 -4.301.441Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 0 -160.682Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -1.491 -3.843YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-161.885 -108.172Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -120.699 -53.772Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -41.186 -54.400FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI273.867 4.661.500İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 3.160.000Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 0 3.160.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 1.553.886 7.406.976Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -2.053.456 -3.491.670Ödenen Faiz-2.658.703 -2.437.707Alınan Faiz3.432.140 23.901YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)49.190 87.362Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-5.825 -3.093NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)