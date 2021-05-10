***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor
10.05.2021 18:11
***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 848.650 1.193.134
Satışların Maliyeti
28 -419.768 -489.463
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
428.882 703.671
BRÜT KAR (ZARAR)
428.882 703.671
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -1.833.364 -2.018.795
Pazarlama Giderleri
29,30 -510.040 -301.526
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 3.227.609 1.101.086
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -8.258.536 -7.703.230
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.945.449 -8.218.794
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.945.449 -8.218.794
Finansman Gelirleri
33 3.432.140 3.586.508
Finansman Giderleri
33 -39.898.066 -23.997.647
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-43.411.375 -28.629.933
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 896.973 602.160
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
896.973 602.160
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-42.514.402 -28.027.773
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-42.514.402 -28.027.773
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-42.514.402 -28.027.773
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,00158000 -0,00104000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-62.792 -4.465.966
Dönem Karı (Zararı)
-42.514.402 -28.027.773
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-42.514.402 -28.027.773
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
36.937.192 23.129.329
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,18,19 2.643.823 2.731.049
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
53.639 47.801
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,11 0 50.048
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 53.639 -2.247
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
404.237 599.073
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22-24 364.319 455.510
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 39.918 143.563
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31,32,33 8.793.573 4.331.208
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
25.938.893 16.022.358
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -896.973 -602.160
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.515.909 597.003
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 4.682.361 1.930.756
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 2.102.857 -639.283
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 13.173 602
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -352.910 -859.749
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.134.232 -1.255.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 252.049 353.109
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 431.475 -1.784.254
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 -2.633.214 2.928.049
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -114.114 -76.774
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-61.301 -4.301.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 0 -160.682
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -1.491 -3.843
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-161.885 -108.172
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -120.699 -53.772
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -41.186 -54.400
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
273.867 4.661.500
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.160.000
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 0 3.160.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 1.553.886 7.406.976
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -2.053.456 -3.491.670
Ödenen Faiz
-2.658.703 -2.437.707
Alınan Faiz
3.432.140 23.901
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
49.190 87.362
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-5.825 -3.093
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)