***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 3.433.584 2.510.487 2.584.934 1.317.353Satışların Maliyeti28 -4.648.104 -1.894.775 -4.228.336 -1.405.312TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-1.214.520 615.712 -1.643.402 -87.959BRÜT KAR (ZARAR)-1.214.520 615.712 -1.643.402 -87.959Genel Yönetim Giderleri29,30 -3.615.320 -3.264.045 -1.781.956 -1.245.250Pazarlama Giderleri29,30 -1.194.406 -613.672 -684.366 -312.146Araştırma ve Geliştirme Giderleri29,30 0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 6.765.445 2.718.810 3.537.836 1.617.724Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -17.240.199 -13.727.031 -8.981.663 -6.023.801ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-16.499.000 -14.270.226 -9.553.551 -6.051.432Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-16.499.000 -14.270.226 -9.553.551 -6.051.432Finansman Gelirleri33 7.027.828 7.377.331 3.595.688 3.790.823Finansman Giderleri33 -63.063.116 -39.878.176 -23.165.050 -15.880.529SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-72.534.288 -46.771.071 -29.122.913 -18.141.138Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 1.191.595 515.289 294.622 -86.871Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.191.595 515.289 294.622 -86.871SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-71.342.693 -46.255.782 -28.828.291 -18.228.009DÖNEM KARI (ZARARI)-71.342.693 -46.255.782 -28.828.291 -18.228.009Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-71.342.693 -46.255.782 -28.828.291 -18.228.009Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.722.998 -4.465.966Dönem Karı (Zararı)-71.342.693 -28.027.773Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-71.342.693 -28.027.773Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler58.155.771 23.129.329Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,18,19 5.308.554 2.731.049Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler17.722 47.801Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10,11 0 50.048Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler10 17.722 -2.247Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler495.083 599.073Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22,24 255.060 455.510Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 9.620 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 230.403 143.563Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler31,32,33 15.241.982 4.331.208Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler38.284.025 16.022.358Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -1.191.595 -602.160İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler11.467.603 597.003Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 8.206.418 1.930.756Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 432.271 -639.283Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -775.429 602Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 16.525 -859.749Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 4.125.440 -1.255.453Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 1.386.470 353.109Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 1.026.358 -1.784.254Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)26 -2.525.422 2.928.049İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26 -425.028 -76.774Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.719.319 -4.301.441Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 0 -160.682Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -3.679 -3.843YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-584.637 -108.172Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -502.265 -53.772Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -82.372 -54.400FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.018.184 4.661.500İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 3.160.000Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 0 3.160.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 2.272.972 7.406.976Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -2.676.382 -3.491.670Ödenen Faiz-4.606.234 -2.437.707Alınan Faiz7.027.828 23.901YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-289.451 87.362Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-11.436 -3.093NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-300.887 84.269DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.660.080 703.531DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.359.193 787.800Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 1.359.193 1.660.080Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 19.210.786 27.434.926İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 19.210.786 27.434.926Diğer Alacaklar11 79.003.479 79.438.150İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 78.770.474 79.414.898İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 233.005 23.252Stoklar13 965.724 190.295Peşin Ödenmiş Giderler15 5.770.656 5.787.181Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 16.909 13.230Diğer Dönen Varlıklar26 2.751.117 2.303.082ARA TOPLAM109.077.864 116.826.944TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR109.077.864 116.826.944DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Diğer Alacaklar11 78.222 75.822İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 78.222 75.822Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 344.422.372 344.340.000Maddi Duran Varlıklar18 844.715.296 849.370.063Kullanım Hakkı Varlıkları14 967.134 1.100.371Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 13.745 32.030Şerefiye20 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 13.745 32.030Peşin Ödenmiş Giderler15 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı35 0 0Diğer Duran Varlıklar26 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.190.196.769 1.194.918.286TOPLAM VARLIKLAR1.299.274.633 1.311.745.230KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 24.670.452 20.931.668Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 57.936.940 33.294.447Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar10 11.113.551 6.817.162İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 11.113.551 6.817.162Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 3.086.810 1.700.340Diğer Borçlar11 7.590.578 5.962.929İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 0 156.675İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 7.590.578 5.806.254Devlet Teşvik ve Yardımları21 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 47.145.373 49.670.795Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar22 2.403.791 2.194.410Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 135.789 166.431Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 2.268.002 2.027.979Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 0 0ARA TOPLAM153.947.495 120.571.751Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler34 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER153.947.495 120.571.751UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 253.416.828 226.413.292Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar10 0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 0 0Diğer Borçlar11 3.983.605 4.584.896İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 3.983.605 4.584.896Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar24 1.418.030 1.316.833Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 1.418.030 1.316.833Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar24 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 113.552.648 114.707.342Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER372.371.111 347.022.363TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER526.318.606 467.594.114ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 772.956.027 844.151.116Ödenmiş Sermaye300.000.000 300.000.000Sermaye Düzeltme Farkları7.430.206 7.430.206Geri Alınmış Paylar (-)-10.536 -10.536Paylara İlişkin Primler (İskontolar)-10.535.995 -10.535.995Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)669.069.939 668.922.335Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.106.871 1.106.871Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-122.761.765 -66.473.760Net Dönem Karı veya Zararı-71.342.693 -56.288.005Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR772.956.027 844.151.116TOPLAM KAYNAKLAR1.299.274.633 1.311.745.230Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 300.000.000 7.430.206 -1.673.625 -12.032.906 669.143.831 -69.492 1.106.871 -21.946.224 -44.527.536 897.431.125 897.431.125Transferler-44.527.536 44.527.536Dönem Karı (Zararı)-46.255.782 -46.255.782 -46.255.782Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27.552 27.552 27.552Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)1.663.089 1.496.911 3.160.000 3.160.000Dönem Sonu Bakiyeler300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 669.143.831 -41.940 1.106.871 -66.473.760 -46.255.782 854.362.895 854.362.895Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 669.143.831 -221.496 1.106.871 -66.473.760 -56.288.005 844.151.116 844.151.116Transferler-56.288.005 56.288.005Dönem Karı (Zararı)-71.342.693 -71.342.693 -71.342.693Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)147.604 147.604 147.604Dönem Sonu Bakiyeler300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 669.143.831 -73.892 1.106.871 -122.761.765 -71.342.693 772.956.027 772.956.027Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 -71.342.693 -46.255.782 -28.828.291 -18.228.009DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar147.604 27.552 -120.062 -120.601Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 184.505 34.441 -150.078 -150.751Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-36.901 -6.889 30.016 30.150Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -36.901