***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 37.213.077 17.807.285 33.779.493 15.296.798Satışların Maliyeti28 -23.725.391 -10.708.637 -19.077.287 -8.813.862TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13.487.686 7.098.648 14.702.206 6.482.936BRÜT KAR (ZARAR)13.487.686 7.098.648 14.702.206 6.482.936Genel Yönetim Giderleri29,30 -6.982.736 -5.869.386 -3.367.416 -2.605.341Pazarlama Giderleri29,30 -1.586.709 -2.208.043 -392.303 -1.594.371Araştırma ve Geliştirme Giderleri29,30 0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 11.162.169 5.802.781 4.396.724 3.083.971Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -20.840.895 -18.044.467 -3.600.696 -4.317.436ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-4.760.485 -13.220.467 11.738.515 1.049.759Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-4.760.485 -13.220.467 11.738.515 1.049.759Finansman Gelirleri33 10.505.233 9.562.436 3.477.405 2.185.105Finansman Giderleri33 -82.656.631 -77.319.232 -19.593.515 -37.441.056SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-76.911.883 -80.977.263 -4.377.595 -34.206.192Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 2.133.263 185.061 941.668 -330.228Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 ME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.251.675 -5.151.023Dönem Karı (Zararı)-74.778.620 -80.792.202Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-74.778.620 -80.792.202Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler74.858.240 76.057.306Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,18,19 7.980.544 8.192.054Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler16.096 367.815Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10,11 0 357.475Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 16.096 10.340Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler591.629 1.064.110Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22,24 215.410 422.176Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 11.620 175.532Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 364.599 466.402Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler31,32,33 27.748.893 9.117.441Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler40.654.341 57.500.947Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -2.133.263 -185.061İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler8.175.102 -348.897Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 14.445.226 -3.497.554Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 4.678.743 8.379.735Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -528.297 -1.738.787Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 -883.265 -1.339.441Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 5.830.190 1.049.142Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 2.464.773 2.461.011Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 4.532.487 -1.562.468Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)26 -21.895.633 -4.482.382İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26 -469.122 381.847Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.254.722 -5.083.793Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -6.913 -69.659Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 3.866 2.429YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-734.255 -217.169Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -610.696 -75.312Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -123.559 -141.857FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.325.662 6.333.250İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 3.160.000Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 0 3.160.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 3.448.435 138.468.477Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -12.251.734 -131.058.679Ödenen Faiz-8.027.596 -13.798.984Alınan Faiz10.505.233 9.562.436YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.191.758 965.058Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-15.355 -16.621NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.176.403 948.437DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.660.080 703.531DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 2.836.483 1.651.968Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 2.836.483 1.660.080Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 12.973.604 27.434.926İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 12.973.604 27.434.926Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar11 74.811.997 79.438.150İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 74.325.772 79.414.898İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 486.225 23.252Stoklar13 718.592 190.295Peşin Ödenmiş Giderler15 6.670.446 5.787.181Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 9.364 13.230Diğer Dönen Varlıklar26 2.793.000 2.303.082ARA TOPLAM100.813.486 116.826.944Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar34 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR100.813.486 116.826.944DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar11 23.232 75.822İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 23.232 75.822Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 344.463.559 344.340.000Maddi Duran Varlıklar18 842.203.798 849.370.063Kullanım Hakkı Varlıkları14 899.412 1.100.371Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 29.406 32.030Şerefiye20 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 29.406 32.030Peşin Ödenmiş Giderler15 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı35 0 0Diğer Duran Varlıklar26 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.187.619.407 1.194.918.286TOPLAM VARLIKLAR1.288.432.893 1.311.745.230KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 19.372.383 20.931.668Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 84.918.216 33.294.447Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar10 12.900.695 6.817.162İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 12.900.695 6.817.162Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 4.165.113 1.700.340Diğer Borçlar11 10.397.233 5.962.929İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 0 156.675İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 10.397.233 5.806.254Devlet Teşvik ve Yardımları21 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 27.775.162 49.670.795Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar22 2.520.892 2.194.410Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 116.694 166.431Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 2.404.198 2.027.979Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 0 0ARA TOPLAM162.049.694 120.571.751Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler34 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER162.049.694 120.571.751UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 238.178.478 226.413.292Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar10 0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 0 0Diğer Borçlar11 4.683.079 4.584.896İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 4.683.079 4.584.896Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar24 1.530.776 1.316.833Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 1.530.776 1.316.833Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar24 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 112.582.937 114.707.342Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER356.975.270 347.022.363TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER519.024.964 467.594.114ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 769.407.929 844.151.116Ödenmiş Sermaye300.000.000 300.000.000Sermaye Düzeltme Farkları7.430.206 7.430.206Geri Alınmış Paylar (-)-10.536 -10.536Paylara İlişkin Primler (İskontolar)-10.535.995 -10.535.995Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)668.957.768 668.922.335Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.106.871 1.106.871Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-122.761.765 -66.473.760Net Dönem Karı veya Zararı-74.778.620 -56.288.005Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR769.407.929 844.151.116TOPLAM KAYNAKLAR1.288.432.893 1.311.745.230Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 300.000.000 7.430.206 -1.673.625 -12.032.906 669.143.831 -69.492 1.106.871 -21.946.224 -44.527.536 897.431.125 897.431.125Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-44.527.536 44.527.536 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-140.154 -80.792.202 -80.932.356 -80.932.356Dönem Karı (Zararı)-80.792.202 -80.792.202 -80.792.202Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-140.154 -140.154 -140.154Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)1.663.089 1.496.911 3.160.000 3.160.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışDönem Sonu Bakiyeler27 300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 669.143.831 -209.646 1.106.871 -66.473.760 -80.792.202 819.658.769 819.658.769Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 669.143.831 -221.496 1.106.871 -66.473.760 -56.288.005 844.151.116 844.151.116Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-56.288.005 56.288.005 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)35.433 -74.778.620 -74.743.187 -74.743.187Dönem Karı (Zararı)-74.778.620 -74.778.620 -74.778.620Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)35.433 35.433 35.433Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler27 300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 669.143.831 -186.063 1.106.871 -122.761.765 -74.778.620 769.407.929 769.407.929Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 -74.778.620 -80.792.202 -3.435.927 -34.536.420DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar35.433 -140.154 -112.171 -167.706Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 44.291 -175.191 -140.214 -209.632Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-8.858 35.037 28.043 41.926Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -8.858 35.037 28.043 41.926Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)35.433 -140.154 -112.171 -167.706TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-74.743.187 -80.932.356 -3.548.098 -34.704.126Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-74.743.187 -80.932.356 -3.548.098 -34.704.126http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976568BIST