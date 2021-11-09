***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2021 19:28
***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 37.213.077 17.807.285 33.779.493 15.296.798
Satışların Maliyeti
28 -23.725.391 -10.708.637 -19.077.287 -8.813.862
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.487.686 7.098.648 14.702.206 6.482.936
BRÜT KAR (ZARAR)
13.487.686 7.098.648 14.702.206 6.482.936
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -6.982.736 -5.869.386 -3.367.416 -2.605.341
Pazarlama Giderleri
29,30 -1.586.709 -2.208.043 -392.303 -1.594.371
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 11.162.169 5.802.781 4.396.724 3.083.971
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -20.840.895 -18.044.467 -3.600.696 -4.317.436
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.760.485 -13.220.467 11.738.515 1.049.759
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.760.485 -13.220.467 11.738.515 1.049.759
Finansman Gelirleri
33 10.505.233 9.562.436 3.477.405 2.185.105
Finansman Giderleri
33 -82.656.631 -77.319.232 -19.593.515 -37.441.056
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-76.911.883 -80.977.263 -4.377.595 -34.206.192
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 2.133.263 185.061 941.668 -330.228
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 ME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.251.675 -5.151.023
Dönem Karı (Zararı)
-74.778.620 -80.792.202
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-74.778.620 -80.792.202
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
74.858.240 76.057.306
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,18,19 7.980.544 8.192.054
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
16.096 367.815
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,11 0 357.475
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 16.096 10.340
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
591.629 1.064.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 215.410 422.176
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 11.620 175.532
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 364.599 466.402
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31,32,33 27.748.893 9.117.441
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
40.654.341 57.500.947
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -2.133.263 -185.061
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.175.102 -348.897
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 14.445.226 -3.497.554
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 4.678.743 8.379.735
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -528.297 -1.738.787
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -883.265 -1.339.441
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 5.830.190 1.049.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 2.464.773 2.461.011
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 4.532.487 -1.562.468
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 -21.895.633 -4.482.382
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -469.122 381.847
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.254.722 -5.083.793
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -6.913 -69.659
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 3.866 2.429
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-734.255 -217.169
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -610.696 -75.312
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -123.559 -141.857
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.325.662 6.333.250
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.160.000
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 0 3.160.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 3.448.435 138.468.477
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -12.251.734 -131.058.679
Ödenen Faiz
-8.027.596 -13.798.984
Alınan Faiz
10.505.233 9.562.436
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.191.758 965.058
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-15.355 -16.621
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.176.403 948.437
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.660.080 703.531
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.836.483 1.651.968
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.836.483 1.660.080
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 12.973.604 27.434.926
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 12.973.604 27.434.926
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
11 74.811.997 79.438.150
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 74.325.772 79.414.898
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 486.225 23.252
Stoklar
13 718.592 190.295
Peşin Ödenmiş Giderler
15 6.670.446 5.787.181
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 9.364 13.230
Diğer Dönen Varlıklar
26 2.793.000 2.303.082
ARA TOPLAM
100.813.486 116.826.944
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
100.813.486 116.826.944
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
11 23.232 75.822
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 23.232 75.822
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 344.463.559 344.340.000
Maddi Duran Varlıklar
18 842.203.798 849.370.063
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 899.412 1.100.371
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 29.406 32.030
Şerefiye
20 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 29.406 32.030
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.187.619.407 1.194.918.286
TOPLAM VARLIKLAR
1.288.432.893 1.311.745.230
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 19.372.383 20.931.668
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 84.918.216 33.294.447
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 12.900.695 6.817.162
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 12.900.695 6.817.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 4.165.113 1.700.340
Diğer Borçlar
11 10.397.233 5.962.929
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 156.675
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 10.397.233 5.806.254
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 27.775.162 49.670.795
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.520.892 2.194.410
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 116.694 166.431
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.404.198 2.027.979
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
162.049.694 120.571.751
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
162.049.694 120.571.751
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 238.178.478 226.413.292
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 4.683.079 4.584.896
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 4.683.079 4.584.896
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 1.530.776 1.316.833
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 1.530.776 1.316.833
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
24 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 112.582.937 114.707.342
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
356.975.270 347.022.363
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
519.024.964 467.594.114
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 769.407.929 844.151.116
Ödenmiş Sermaye
300.000.000 300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
7.430.206 7.430.206
Geri Alınmış Paylar (-)
-10.536 -10.536
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-10.535.995 -10.535.995
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
668.957.768 668.922.335
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.106.871 1.106.871
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-122.761.765 -66.473.760
Net Dönem Karı veya Zararı
-74.778.620 -56.288.005
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
769.407.929 844.151.116
TOPLAM KAYNAKLAR
1.288.432.893 1.311.745.230
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -1.673.625 -12.032.906 669.143.831 -69.492 1.106.871 -21.946.224 -44.527.536 897.431.125 897.431.125
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-44.527.536 44.527.536 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-140.154 -80.792.202 -80.932.356 -80.932.356
Dönem Karı (Zararı)
-80.792.202 -80.792.202 -80.792.202
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-140.154 -140.154 -140.154
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.663.089 1.496.911 3.160.000 3.160.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 669.143.831 -209.646 1.106.871 -66.473.760 -80.792.202 819.658.769 819.658.769
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 669.143.831 -221.496 1.106.871 -66.473.760 -56.288.005 844.151.116 844.151.116
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-56.288.005 56.288.005 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35.433 -74.778.620 -74.743.187 -74.743.187
Dönem Karı (Zararı)
-74.778.620 -74.778.620 -74.778.620
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
35.433 35.433 35.433
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 669.143.831 -186.063 1.106.871 -122.761.765 -74.778.620 769.407.929 769.407.929
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
36 -74.778.620 -80.792.202 -3.435.927 -34.536.420
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
35.433 -140.154 -112.171 -167.706
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 44.291 -175.191 -140.214 -209.632
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.858 35.037 28.043 41.926
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -8.858 35.037 28.043 41.926
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.433 -140.154 -112.171 -167.706
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-74.743.187 -80.932.356 -3.548.098 -34.704.126
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-74.743.187 -80.932.356 -3.548.098 -34.704.126
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976568
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