***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor
16.02.2022 19:42
***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 41.122.080 20.888.764
Satışların Maliyeti
28 -25.981.931 -14.886.440
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.140.149 6.002.324
BRÜT KAR (ZARAR)
15.140.149 6.002.324
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -10.042.324 -8.678.269
Pazarlama Giderleri
29,30 -4.324.862 -2.634.344
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 10.996.331 12.607.562
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -42.723.111 -25.069.146
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-30.953.817 -17.771.873
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 195.801.441 32.493.956
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
164.847.624 14.722.083
Finansman Gelirleri
33 12.464.177 11.749.827
Finansman Giderleri
33 -222.695.983 -80.597.322
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-45.384.182 -54.125.412
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -49.809.817 -2.162.593
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-49.809.817 -2.162.593
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-95.193.999 -56.288.005
DÖNEM KARI (ZARARI)
-95.193.999 -56.288.005
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-95.193.999 -56.288.005
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,00317000 -0,00209000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.623.065 -4.912.877
Dönem Karı (Zararı)
-95.193.999 -56.288.005
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-95.193.999 -56.288.005
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
83.959.517 45.450.812
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,18,19 10.649.630 11.088.941
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
487.023 -58.164
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,11 487.023 -58.164
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.737.092 596.403
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 467.727 423.447
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 1.788.393 219.323
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 480.972 -46.367
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31,32,33 50.051.075 17.446.992
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
166.026.321 46.708.001
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
17 -195.801.441 -32.493.956
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 49.809.817 2.162.595
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
28.909.398 6.000.048
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 15.416.790 -16.580.787
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 6.750.439 3.758.709
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -132.020 205.331
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -2.805.126 -3.057.305
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 2.532.294 530.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 2.915.955 1.050.558
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 7.318.610 2.294.392
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 -2.912.535 19.012.677
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -175.009 -1.213.910
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.674.916 -4.837.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -54.841 -76.336
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 2.990 604
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-809.480 -258.357
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -640.921 -75.313
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -168.559 -183.044
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.090.740 6.143.462
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.160.000
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 0 3.160.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 14.537.771 340.233.210
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -26.904.121 -322.974.940
Ödenen Faiz
-17.188.567 -26.024.635
Alınan Faiz
12.464.177 11.749.827
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-277.155 972.228
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-272.347 -15.679
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-549.502 956.549
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.660.080 703.531
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.110.578 1.660.080
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.110.578 1.660.080
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 12.734.417 27.434.926
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 12.734.417 27.434.926
Diğer Alacaklar
11 72.742.701 79.438.150
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 72.137.590 79.414.898
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 605.111 23.252
Stoklar
13 322.315 190.295
Peşin Ödenmiş Giderler
15 8.592.307 5.787.181
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 10.240 13.230
Diğer Dönen Varlıklar
26 2.478.091 2.303.082
ARA TOPLAM
97.990.649 116.826.944
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
97.990.649 116.826.944
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 20.832 75.822
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 20.832 75.822
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 540.310.000 344.340.000
Maddi Duran Varlıklar
18 1.331.648.578 849.370.063
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 831.690 1.100.371
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 24.510 32.030
Şerefiye
20 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 24.510 32.030
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.872.835.610 1.194.918.286
TOPLAM VARLIKLAR
1.970.826.259 1.311.745.230
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 31.489.870 20.931.668
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 114.650.868 33.294.447
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 9.519.544 6.817.162
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 9.519.544 6.817.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 4.616.295 1.700.340
Diğer Borçlar
11 13.786.276 5.962.929
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 3.296.272 156.675
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 10.490.004 5.806.254
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 46.758.260 49.670.795
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 4.594.781 2.194.410
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 297.437 166.431
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 4.297.344 2.027.979
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
225.415.894 120.571.751
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
225.415.894 120.571.751
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 334.246.194 226.413.292
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 4.080.159 4.584.896
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 4.080.159 4.584.896
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 1.923.130 1.316.833
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 1.923.130 1.316.833
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
24 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 230.751.480 114.707.342
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
571.000.963 347.022.363
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
796.416.857 467.594.114
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 1.174.409.402 844.151.116
Ödenmiş Sermaye
300.000.000 300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
7.430.206 7.430.206
Geri Alınmış Paylar (-)
-10.536 -10.536
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-10.535.995 -10.535.995
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.094.374.620 668.922.335
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.106.871 1.106.871
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-122.761.765 -66.473.760
Net Dönem Karı veya Zararı
-95.193.999 -56.288.005
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.174.409.402 844.151.116
TOPLAM KAYNAKLAR
1.970.826.259 1.311.745.230
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -1.673.625 -12.032.906 669.143.831 -69.492 1.106.871 -21.946.224 -44.527.536 897.431.125 897.431.125
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-44.527.536 44.527.536 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-152.004 -56.288.005 -56.288.005 -56.288.005
Dönem Karı (Zararı)
-56.288.005 -56.288.005 -56.288.005
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-152.004 -152.004 -152.004
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.663.089 1.496.911 3.160.000 3.160.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 669.143.831 -221.496 1.106.871 -66.473.760 -56.288.005 844.151.116 844.151.116
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 669.143.831 -221.496 1.106.871 -66.473.760 -56.288.005 844.151.116 844.151.116
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-56.288.005 56.288.005 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
425.711.818 -259.533 -95.193.999 330.258.286 330.258.286
Dönem Karı (Zararı)
-95.193.999 -95.193.999 -95.193.999
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
425.711.818 -259.533 425.452.285 425.452.285
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 1.094.855.649 -481.029 1.106.871 -122.761.765 -95.193.999 1.174.409.402 1.174.409.402
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
36 -95.193.999 -56.288.005
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
425.452.285 -152.004
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 492.011.023 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -324.417 -190.004
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-66.234.321 38.000
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -66.234.321 38.000
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
425.452.285 -152.004
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
330.258.286 -56.440.009
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
330.258.286 -56.440.009
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002208
BIST