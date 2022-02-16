***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 41.122.080 20.888.764Satışların Maliyeti28 -25.981.931 -14.886.440TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.140.149 6.002.324BRÜT KAR (ZARAR)15.140.149 6.002.324Genel Yönetim Giderleri29,30 -10.042.324 -8.678.269Pazarlama Giderleri29,30 -4.324.862 -2.634.344Araştırma ve Geliştirme Giderleri29,30 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 10.996.331 12.607.562Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -42.723.111 -25.069.146ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-30.953.817 -17.771.873Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 195.801.441 32.493.956Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)164.847.624 14.722.083Finansman Gelirleri33 12.464.177 11.749.827Finansman Giderleri33 -222.695.983 -80.597.322SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-45.384.182 -54.125.412Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -49.809.817 -2.162.593Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-49.809.817 -2.162.593SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-95.193.999 -56.288.005DÖNEM KARI (ZARARI)-95.193.999 -56.288.005Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-95.193.999 -56.288.005Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,00317000 -0,00209000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.623.065 -4.912.877Dönem Karı (Zararı)-95.193.999 -56.288.005Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-95.193.999 -56.288.005Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler83.959.517 45.450.812Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,18,19 10.649.630 11.088.941Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler487.023 -58.164Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10,11 487.023 -58.164Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.737.092 596.403Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22,24 467.727 423.447Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 1.788.393 219.323Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 480.972 -46.367Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler31,32,33 50.051.075 17.446.992Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler166.026.321 46.708.001Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler17 -195.801.441 -32.493.956Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 49.809.817 2.162.595İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler28.909.398 6.000.048Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 15.416.790 -16.580.787Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 6.750.439 3.758.709Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -132.020 205.331Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 -2.805.126 -3.057.305Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 2.532.294 530.383Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 2.915.955 1.050.558Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 7.318.610 2.294.392Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)26 -2.912.535 19.012.677İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26 -175.009 -1.213.910Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları17.674.916 -4.837.145Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -54.841 -76.336Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 2.990 604YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-809.480 -258.357Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -640.921 -75.313Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -168.559 -183.044FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.090.740 6.143.462İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 3.160.000Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 0 3.160.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 14.537.771 340.233.210Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -26.904.121 -322.974.940Ödenen Faiz-17.188.567 -26.024.635Alınan Faiz12.464.177 11.749.827YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-277.155 972.228Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-272.347 -15.679NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-549.502 956.549DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.660.080 703.531DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.110.578 1.660.080Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 1.110.578 1.660.080Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 12.734.417 27.434.926İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 12.734.417 27.434.926Diğer Alacaklar11 72.742.701 79.438.150İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 72.137.590 79.414.898İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 605.111 23.252Stoklar13 322.315 190.295Peşin Ödenmiş Giderler15 8.592.307 5.787.181Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 10.240 13.230Diğer Dönen Varlıklar26 2.478.091 2.303.082ARA TOPLAM97.990.649 116.826.944Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar34 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR97.990.649 116.826.944DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Diğer Alacaklar11 20.832 75.822İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 20.832 75.822Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 540.310.000 344.340.000Maddi Duran Varlıklar18 1.331.648.578 849.370.063Kullanım Hakkı Varlıkları14 831.690 1.100.371Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 24.510 32.030Şerefiye20 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 24.510 32.030Peşin Ödenmiş Giderler15 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı35 0 0Diğer Duran Varlıklar26 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.872.835.610 1.194.918.286TOPLAM VARLIKLAR1.970.826.259 1.311.745.230KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 31.489.870 20.931.668Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 114.650.868 33.294.447Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar10 9.519.544 6.817.162İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 9.519.544 6.817.162Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 4.616.295 1.700.340Diğer Borçlar11 13.786.276 5.962.929İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 3.296.272 156.675İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 10.490.004 5.806.254Devlet Teşvik ve Yardımları21 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 46.758.260 49.670.795Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar22 4.594.781 2.194.410Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 297.437 166.431Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 4.297.344 2.027.979Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 0 0ARA TOPLAM225.415.894 120.571.751Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler34 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER225.415.894 120.571.751UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 334.246.194 226.413.292Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar10 0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 0 0Diğer Borçlar11 4.080.159 4.584.896İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 4.080.159 4.584.896Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar24 1.923.130 1.316.833Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 1.923.130 1.316.833Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar24 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 230.751.480 114.707.342Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER571.000.963 347.022.363TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER796.416.857 467.594.114ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 1.174.409.402 844.151.116Ödenmiş Sermaye300.000.000 300.000.000Sermaye Düzeltme Farkları7.430.206 7.430.206Geri Alınmış Paylar (-)-10.536 -10.536Paylara İlişkin Primler (İskontolar)-10.535.995 -10.535.995Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.094.374.620 668.922.335Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.106.871 1.106.871Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-122.761.765 -66.473.760Net Dönem Karı veya Zararı-95.193.999 -56.288.005Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.174.409.402 844.151.116TOPLAM KAYNAKLAR1.970.826.259 1.311.745.230Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 300.000.000 7.430.206 -1.673.625 -12.032.906 669.143.831 -69.492 1.106.871 -21.946.224 -44.527.536 897.431.125 897.431.125Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-44.527.536 44.527.536 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-152.004 -56.288.005 -56.288.005 -56.288.005Dönem Karı (Zararı)-56.288.005 -56.288.005 -56.288.005Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-152.004 -152.004 -152.004Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)1.663.089 1.496.911 3.160.000 3.160.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışDönem Sonu Bakiyeler27 300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 669.143.831 -221.496 1.106.871 -66.473.760 -56.288.005 844.151.116 844.151.116Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 669.143.831 -221.496 1.106.871 -66.473.760 -56.288.005 844.151.116 844.151.116Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-56.288.005 56.288.005 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)425.711.818 -259.533 -95.193.999 330.258.286 330.258.286Dönem Karı (Zararı)-95.193.999 -95.193.999 -95.193.999Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)425.711.818 -259.533 425.452.285 425.452.285Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler27 300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 1.094.855.649 -481.029 1.106.871 -122.761.765 -95.193.999 1.174.409.402 1.174.409.402Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 -95.193.999 -56.288.005DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar425.452.285 -152.004Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 492.011.023 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -324.417 -190.004Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-66.234.321 38.000Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -66.234.321 38.000Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)425.452.285 -152.004TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)330.258.286 -56.440.009Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları330.258.286 -56.440.009http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002208BIST