***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 2.045.577 848.650Satışların Maliyeti28 135.086 -419.768TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.180.663 428.882BRÜT KAR (ZARAR)2.180.663 428.882Genel Yönetim Giderleri29,30 -4.295.288 -1.833.364Pazarlama Giderleri29,30 -608.312 -510.040Araştırma ve Geliştirme Giderleri29,30 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 15.529.996 3.227.609Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -16.644.523 -8.258.536ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-3.837.464 -6.945.449Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-3.837.464 -6.945.449Finansman Gelirleri33 2.877.188 3.432.140Finansman Giderleri33 -41.482.308 -39.898.066SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-42.442.584 -43.411.375Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -15.661.283 896.973Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-15.661.283 896.973SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-58.103.867 -42.514.402DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)180.309.972 0DÖNEM KARI (ZARARI)122.206.105 -42.514.402Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları122.206.105 -42.514.402Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,00407000 -0,00158000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-39.300.227 -62.792Dönem Karı (Zararı)122.206.105 -42.514.402Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)122.206.105 -42.514.402Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-112.515.524 36.937.192Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,18,19 1.504.122 2.643.823Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-9.377 53.639Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10,11 -9.377 53.639Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler692.876 404.237Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22,24 719.358 364.319Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 -26.482 39.918Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler31,32,33 11.541.033 8.793.573Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler38.404.511 25.938.893Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 15.661.283 -896.973Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32 -180.309.972 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-47.086.316 5.515.909Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 3.642.921 4.682.361Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -2.518.542 2.102.857Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -3.061 13.173Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 -477.684 -352.910Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -2.510.780 1.134.232Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 -2.803.506 252.049Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -10.456.211 431.475Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)26 -32.104.184 -2.633.214İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26 144.731 -114.114Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-37.395.735 -61.301Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -1.907.662 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 3.170 -1.491YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI453.894.822 -161.885Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19 453.962.840 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -23.018 -120.699Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -45.000 -41.186FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.927.416 273.867İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 0 1.553.886Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -3.922.374 -2.053.456Ödenen Faiz-882.230 -2.658.703Alınan Faiz2.877.188 3.432.140YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)412.667.179 49.190Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-59.471 -5.825NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)412.607.708 43.365DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.110.578 1.660.080DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 413.718.286 1.703.445Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 413.718.286 1.110.578Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 9.379.588 12.734.417İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 9.379.588 12.734.417Diğer Alacaklar11 75.261.243 72.742.701İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 75.172.103 72.137.590İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 89.140 605.111Stoklar13 325.376 322.315Peşin Ödenmiş Giderler15 9.069.991 8.592.307Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 7.070 10.240Diğer Dönen Varlıklar26 1.255.190 2.478.091ARA TOPLAM509.016.744 97.990.649Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar34 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR509.016.744 97.990.649DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Diğer Alacaklar11 20.832 20.832İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 20.832 20.832Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 540.355.000 540.310.000Maddi Duran Varlıklar18 978.627.729 1.331.648.578Kullanım Hakkı Varlıkları14 765.439 831.690Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 19.724 24.510Şerefiye20 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 19.724 24.510Peşin Ödenmiş Giderler15 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı35 0 0Diğer Duran Varlıklar26 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.519.788.724 1.872.835.610TOPLAM VARLIKLAR2.028.805.468 1.970.826.259KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 30.923.119 31.489.870Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 125.794.626 114.650.868Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar10 7.141.566 9.519.544İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 7.141.566 9.519.544Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 1.812.789 4.616.295Diğer Borçlar11 4.274.352 13.786.276İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 458.033 3.296.272İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 3.816.319 10.490.004Devlet Teşvik ve Yardımları21 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 14.654.076 46.758.260Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar22 4.568.299 4.594.781Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 297.437 297.437Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 4.270.862 4.297.344Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 0 0ARA TOPLAM189.168.827 225.415.894Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler34 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER189.168.827 225.415.894UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 370.695.587 334.246.194Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar10 0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 0 0Diğer Borçlar11 3.135.872 4.080.159İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 3.135.872 4.080.159Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar24 533.313 1.923.130Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 533.313 1.923.130Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar24 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 168.495.151 230.751.480Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER542.859.923 571.000.963TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER732.028.750 796.416.857ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 1.296.776.718 1.174.409.402Ödenmiş Sermaye300.000.000 300.000.000Sermaye Düzeltme Farkları7.430.206 7.430.206Geri Alınmış Paylar (-)-10.536 -10.536Paylara İlişkin Primler (İskontolar)-10.535.995 -10.535.995Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)782.704.177 1.094.374.620Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.106.871 1.106.871Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları93.875.890 -122.761.765Net Dönem Karı veya Zararı122.206.105 -95.193.999Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.296.776.718 1.174.409.402TOPLAM KAYNAKLAR2.028.805.468 1.970.826.259Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 669.143.831 -221.496 1.106.871 -66.473.760 -56.288.005 844.151.116 844.151.116Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-56.288.005 56.288.005 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)267.666 -42.514.402 -42.514.402 -42.514.402Dönem Karı (Zararı)-42.514.402 -42.514.402 -42.514.402Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)267.666 267.666 267.666Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışDönem Sonu Bakiyeler27 300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 669.143.831 46.170 1.106.871 -122.761.765 -42.514.402 801.904.380 801.904.380Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 1.094.855.649 -481.029 1.106.871 -122.761.765 -95.193.999 1.174.409.402 1.174.409.402Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-311.831.654 216.637.655 95.193.999 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)161.211 122.206.105 122.367.316 122.367.316Dönem Karı (Zararı)122.206.105 122.206.105 122.206.105Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)161.211 161.211 161.211Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler27 300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 783.023.995 -319.818 1.106.871 93.875.890 122.206.105 1.296.776.718 1.296.776.718Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 122.206.105 -42.514.402DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar161.211 267.666Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 201.513 334.583Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-40.302 -66.917Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -40.302 -66.917Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)161.211 267.666TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)122.367.316 -42.246.736Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları122.367.316 -42.246.736http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027590BIST