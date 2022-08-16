***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor
16.08.2022 18:22
***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 8.110.716 3.232.201 6.065.139 2.383.551
Satışların Maliyeti
28 -8.333.720 -2.802.477 -8.468.806 -2.482.603
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-223.004 429.724 -2.403.667 -99.052
BRÜT KAR (ZARAR)
-223.004 429.724 -2.403.667 -99.052
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -7.143.379 -2.752.538 -2.848.091 -1.553.365
Pazarlama Giderleri
29,30 -1.207.594 -731.675 -599.282 -474.135
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 18.988.409 6.765.258 3.458.413 3.537.649
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -22.789.137 -13.644.164 -6.144.614 -7.157.111
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-12.374.705 -9.933.395 -8.537.241 -5.746.014
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-12.374.705 -9.933.395 -8.537.241 -5.746.014
Finansman Gelirleri
33 6.003.181 7.027.828 3.125.993 3.595.688
Finansman Giderleri
33 -80.670.085 -63.063.116 -39.187.777 -23.165.050
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-87.041.609 -65.968.683 -44.599.025 -25.315.376
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
62.182.717 1.191.595 77.844.000 294.622
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
62.182.717 1.191.595 77.844.000 294.622
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-24.858.892 -64.777.088 33.244.975 -25.020.754
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
102.352.058 -6.565.605 -77.957.914 -3.807.537
DÖNEM KARI (ZARARI)
77.493.166 -71.342.693 -44.712.939 -28.828.291
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
77.493.166 -71.342.693 -44.712.939 -28.828.291
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,00258000 -0,00238000 -0,00149000 -0,00096000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.079.464 -1.722.998
Dönem Karı (Zararı)
77.493.166 -71.342.693
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-24.858.892 -71.342.693
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
102.352.058
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-26.758.671 58.155.771
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,18,19 2.891.521 5.308.554
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
48.715 17.722
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,11 48.715 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 17.722
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
612.738 495.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 537.701 255.060
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 66.515 9.620
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 8.522 230.403
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31,32,33 24.406.320 15.241.982
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
95.568.713 38.284.025
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -62.182.717 -1.191.595
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -88.103.961 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-52.741.581 11.467.603
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 6.287.356 8.206.418
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -11.585.185 432.271
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -685.688 -775.429
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 869.987 16.525
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.836.354 4.125.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -3.293.568 1.386.470
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -10.619.320 1.026.358
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 -30.294.591 -2.525.422
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 415.782 -425.028
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.007.086 -1.719.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -2.073.629 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 1.251 -3.679
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
437.704.955 -584.637
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,18 439.668.016 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -1.575.842 -502.265
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -387.219 -82.372
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.158.298 2.018.184
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 435.749 2.272.972
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -9.294.775 -2.676.382
Ödenen Faiz
-8.302.453 -4.606.234
Alınan Faiz
6.003.181 7.027.828
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
422.467.193 -289.451
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-151.383 -11.436
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
422.315.810 -300.887
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.110.578 1.660.080
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 423.426.388 1.359.193
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 423.426.388 1.110.578
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 6.819.286 12.734.417
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 6.819.286 12.734.417
Diğer Alacaklar
11 84.327.866 72.742.701
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 84.176.226 72.137.590
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 151.640 605.111
Stoklar
13 1.008.003 322.315
Peşin Ödenmiş Giderler
15 7.722.320 8.592.307
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 8.989 10.240
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.540.322 2.478.091
ARA TOPLAM
524.853.174 97.990.649
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
524.853.174 97.990.649
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0
Diğer Alacaklar
11 20.852 20.832
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 20.852 20.832
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 540.697.219 540.310.000
Maddi Duran Varlıklar
18 978.777.247 1.331.648.578
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 275.507 831.690
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 16.107 24.510
Şerefiye
20 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 16.107 24.510
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0
Diğer Duran Varlıklar
26 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.519.786.932 1.872.835.610
TOPLAM VARLIKLAR
2.044.640.106 1.970.826.259
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 28.883.369 31.489.870
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 160.277.907 114.650.868
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0
Ticari Borçlar
10 5.854.021 9.519.544
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 5.854.021 9.519.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.322.727 4.616.295
Diğer Borçlar
11 4.712.904 13.786.276
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 170.562 3.296.272
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 4.542.342 10.490.004
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 16.463.669 46.758.260
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 4.457.295 4.594.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 84.914 297.437
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 4.372.381 4.297.344
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
221.971.892 225.415.894
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
221.971.892 225.415.894
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 399.062.947 334.246.194
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 2.534.211 4.080.159
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 2.534.211 4.080.159
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 505.715 1.923.130
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 505.715 1.923.130
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
24 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 168.587.565 230.751.480
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
570.690.438 571.000.963
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
792.662.330 796.416.857
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 1.251.977.776 1.174.409.402
Ödenmiş Sermaye
300.000.000 300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
7.430.206 7.430.206
Geri Alınmış Paylar (-)
-10.536 -10.536
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-10.535.995 -10.535.995
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
784.319.359 1.094.374.620
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.106.871 1.106.871
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
92.174.705 -122.761.765
Net Dönem Karı veya Zararı
77.493.166 -95.193.999
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.251.977.776 1.174.409.402
TOPLAM KAYNAKLAR
2.044.640.106 1.970.826.259
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 669.143.831 -221.496 1.106.871 -66.473.760 -56.288.005 844.151.116 844.151.116
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-56.288.005 56.288.005 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
147.604 -71.342.693 -71.195.089 -71.195.089
Dönem Karı (Zararı)
-71.342.693 -42.514.402 -42.514.402
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
147.604 267.666 267.666
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 669.143.831 -73.892 1.106.871 -122.761.765 -71.342.693 772.956.027 772.956.027
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 1.094.855.649 -481.029 1.106.871 -122.761.765 -95.193.999 1.174.409.402 1.174.409.402
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-310.130.469 214.936.470 95.193.999 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
75.208 77.493.166 77.568.374 77.568.374
Dönem Karı (Zararı)
77.493.166 77.493.166 77.493.166
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
75.208 75.208 75.208
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 784.725.180 -405.821 1.106.871 92.174.705 77.493.166 1.251.977.776 1.251.977.776
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
36 77.493.166 -71.342.693 -44.712.939 -28.828.291
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
75.208 147.604 -86.003 -120.062
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 94.010 184.505 -107.503 -150.078
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-18.802 -36.901 21.500 30.016
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -18.802 -36.901 21.500 30.016
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
75.208 147.604 -86.003 -120.062
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
77.568.374 -71.195.089 -44.798.942 -28.948.353
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
77.568.374 -71.195.089 -44.798.942 -28.948.353
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056018
BIST