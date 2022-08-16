***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 8.110.716 3.232.201 6.065.139 2.383.551Satışların Maliyeti28 -8.333.720 -2.802.477 -8.468.806 -2.482.603TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-223.004 429.724 -2.403.667 -99.052BRÜT KAR (ZARAR)-223.004 429.724 -2.403.667 -99.052Genel Yönetim Giderleri29,30 -7.143.379 -2.752.538 -2.848.091 -1.553.365Pazarlama Giderleri29,30 -1.207.594 -731.675 -599.282 -474.135Araştırma ve Geliştirme Giderleri29,30 0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 18.988.409 6.765.258 3.458.413 3.537.649Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -22.789.137 -13.644.164 -6.144.614 -7.157.111ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-12.374.705 -9.933.395 -8.537.241 -5.746.014Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-12.374.705 -9.933.395 -8.537.241 -5.746.014Finansman Gelirleri33 6.003.181 7.027.828 3.125.993 3.595.688Finansman Giderleri33 -80.670.085 -63.063.116 -39.187.777 -23.165.050SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-87.041.609 -65.968.683 -44.599.025 -25.315.376Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri62.182.717 1.191.595 77.844.000 294.622Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri62.182.717 1.191.595 77.844.000 294.622SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-24.858.892 -64.777.088 33.244.975 -25.020.754DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)102.352.058 -6.565.605 -77.957.914 -3.807.537DÖNEM KARI (ZARARI)77.493.166 -71.342.693 -44.712.939 -28.828.291Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları77.493.166 -71.342.693 -44.712.939 -28.828.291Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,00258000 -0,00238000 -0,00149000 -0,00096000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.079.464 -1.722.998Dönem Karı (Zararı)77.493.166 -71.342.693Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-24.858.892 -71.342.693Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)102.352.058Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-26.758.671 58.155.771Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,18,19 2.891.521 5.308.554Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler48.715 17.722Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10,11 48.715 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler10 0 17.722Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler612.738 495.083Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22,24 537.701 255.060Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 66.515 9.620Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 8.522 230.403Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler31,32,33 24.406.320 15.241.982Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler95.568.713 38.284.025Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -62.182.717 -1.191.595Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32 -88.103.961 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-52.741.581 11.467.603Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 6.287.356 8.206.418Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -11.585.185 432.271Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -685.688 -775.429Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 869.987 16.525Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -3.836.354 4.125.440Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 -3.293.568 1.386.470Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -10.619.320 1.026.358Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)26 -30.294.591 -2.525.422İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26 415.782 -425.028Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.007.086 -1.719.319Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -2.073.629 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 1.251 -3.679YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI437.704.955 -584.637Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,18 439.668.016 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -1.575.842 -502.265Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -387.219 -82.372FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.158.298 2.018.184İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 435.749 2.272.972Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -9.294.775 -2.676.382Ödenen Faiz-8.302.453 -4.606.234Alınan Faiz6.003.181 7.027.828YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)422.467.193 -289.451Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-151.383 -11.436NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)422.315.810 -300.887DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.110.578 1.660.080DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 423.426.388 1.359.193Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 423.426.388 1.110.578Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 6.819.286 12.734.417İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 6.819.286 12.734.417Diğer Alacaklar11 84.327.866 72.742.701İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 84.176.226 72.137.590İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 151.640 605.111Stoklar13 1.008.003 322.315Peşin Ödenmiş Giderler15 7.722.320 8.592.307Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 8.989 10.240Diğer Dönen Varlıklar26 1.540.322 2.478.091ARA TOPLAM524.853.174 97.990.649Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar34 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR524.853.174 97.990.649DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0Ticari Alacaklar10 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0Diğer Alacaklar11 20.852 20.832İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 20.852 20.832Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 540.697.219 540.310.000Maddi Duran Varlıklar18 978.777.247 1.331.648.578Kullanım Hakkı Varlıkları14 275.507 831.690Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 16.107 24.510Şerefiye20 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 16.107 24.510Peşin Ödenmiş Giderler15 0Ertelenmiş Vergi Varlığı35 0Diğer Duran Varlıklar26 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.519.786.932 1.872.835.610TOPLAM VARLIKLAR2.044.640.106 1.970.826.259KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 28.883.369 31.489.870Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 160.277.907 114.650.868Diğer Finansal Yükümlülükler9 0Ticari Borçlar10 5.854.021 9.519.544İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 5.854.021 9.519.544Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 1.322.727 4.616.295Diğer Borçlar11 4.712.904 13.786.276İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 170.562 3.296.272İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 4.542.342 10.490.004Devlet Teşvik ve Yardımları21 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 16.463.669 46.758.260Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 0Kısa Vadeli Karşılıklar22 4.457.295 4.594.781Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 84.914 297.437Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 4.372.381 4.297.344Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 0 0ARA TOPLAM221.971.892 225.415.894Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler34 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER221.971.892 225.415.894UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 399.062.947 334.246.194Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar10 0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 0 0Diğer Borçlar11 2.534.211 4.080.159İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 2.534.211 4.080.159Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar24 505.715 1.923.130Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 505.715 1.923.130Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar24 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 168.587.565 230.751.480Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER570.690.438 571.000.963TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER792.662.330 796.416.857ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 1.251.977.776 1.174.409.402Ödenmiş Sermaye300.000.000 300.000.000Sermaye Düzeltme Farkları7.430.206 7.430.206Geri Alınmış Paylar (-)-10.536 -10.536Paylara İlişkin Primler (İskontolar)-10.535.995 -10.535.995Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)784.319.359 1.094.374.620Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.106.871 1.106.871Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları92.174.705 -122.761.765Net Dönem Karı veya Zararı77.493.166 -95.193.999Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.251.977.776 1.174.409.402TOPLAM KAYNAKLAR2.044.640.106 1.970.826.259Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 669.143.831 -221.496 1.106.871 -66.473.760 -56.288.005 844.151.116 844.151.116Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-56.288.005 56.288.005 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)147.604 -71.342.693 -71.195.089 -71.195.089Dönem Karı (Zararı)-71.342.693 -42.514.402 -42.514.402Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)147.604 267.666 267.666Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışDönem Sonu Bakiyeler27 300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 669.143.831 -73.892 1.106.871 -122.761.765 -71.342.693 772.956.027 772.956.027Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 1.094.855.649 -481.029 1.106.871 -122.761.765 -95.193.999 1.174.409.402 1.174.409.402Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-310.130.469 214.936.470 95.193.999 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)75.208 77.493.166 77.568.374 77.568.374Dönem Karı (Zararı)77.493.166 77.493.166 77.493.166Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)75.208 75.208 75.208Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler27 300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 784.725.180 -405.821 1.106.871 92.174.705 77.493.166 1.251.977.776 1.251.977.776Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 77.493.166 -71.342.693 -44.712.939 -28.828.291DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar75.208 147.604 -86.003 -120.062Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 94.010 184.505 -107.503 -150.078Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-18.802 -36.901 21.500 30.016Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -18.802 -36.901 21.500 30.016Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)75.208 147.604 -86.003 -120.062TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)77.568.374 -71.195.089 -44.798.942 -28.948.353Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları77.568.374 -71.195.089 -44.798.942 -28.948.353http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056018BIST