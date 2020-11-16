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***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.11.2020 18:14
GÜNCEL HABERLER



***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 16.11.2020
Genel Kurul Tarihi 18.12.2020
Genel Kurul Saati 15:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.12.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KÜÇÜKÇEKMECE
Adres Halkalı Caddesi No:245 Sefaköy

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının seçimi ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
2 - 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Raporlarının okunması ve müzakeresi,
3 - 2019 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası hakkında müzakere ve karar alınması,
5 - Denetçinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
6 - 2019 yılı karının (zararının) tahsis şekli ve zamanı hakkında karar alınması,
7 - İstifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olan Sn. Aslan DEDE ve Sn.Akif ULUÇ'un istifalarının kabul edilmesi ve yönetim kurulu tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Güneş BİBER ve Sn. Lemi ÇELİK'in Türk Ticaret Kanununun 363.maddesi uyarınca onaylanması
8 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine ve Denetçiye verilecek ücretin tayini,
9 - "Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik"in 14'üncü maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen 19.09.2019 tarih - 52/1208 sayılı kararı ve 02.04.2020 tarih – 44649743-663.02-E.3856 sayılı kararı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri uyarınca 2020 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikaları hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396 maddeleri uyarınca yetki verilmesi,
15 - Şirketin, sosyal yardım amacıyla Vakıf ve Derneklere 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
16 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Çağrısı ve Ek Açıklamalar2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2019 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 18.12.2020 Cuma günü saat 15.30'da Küçükçekmece, Halkalı Cad. No:245 Sefaköy / İstanbul adresinde yapılacaktır.
Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunar ve teşriflerinizi arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888738


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Tam 3.106 3.184 9,13  
Yarım 1.501 1.540 4,42  
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