***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 16.11.2020Genel Kurul Tarihi 18.12.2020Genel Kurul Saati 15:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.12.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KÜÇÜKÇEKMECEAdres Halkalı Caddesi No:245 SefaköyGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının seçimi ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,2 - 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Raporlarının okunması ve müzakeresi,3 - 2019 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası hakkında müzakere ve karar alınması,5 - Denetçinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,6 - 2019 yılı karının (zararının) tahsis şekli ve zamanı hakkında karar alınması,7 - İstifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olan Sn. Aslan DEDE ve Sn.Akif ULUÇ'un istifalarının kabul edilmesi ve yönetim kurulu tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Güneş BİBER ve Sn. Lemi ÇELİK'in Türk Ticaret Kanununun 363.maddesi uyarınca onaylanması8 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine ve Denetçiye verilecek ücretin tayini,9 - "Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik"in 14'üncü maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması,10 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen 19.09.2019 tarih - 52/1208 sayılı kararı ve 02.04.2020 tarih – 44649743-663.02-E.3856 sayılı kararı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri uyarınca 2020 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikaları hakkında genel kurula bilgi verilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması,13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396 maddeleri uyarınca yetki verilmesi,15 - Şirketin, sosyal yardım amacıyla Vakıf ve Derneklere 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,16 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Çağrısı ve Ek Açıklamalar2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2019 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 18.12.2020 Cuma günü saat 15.30'da Küçükçekmece, Halkalı Cad. No:245 Sefaköy / İstanbul adresinde yapılacaktır.Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunar ve teşriflerinizi arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888738BIST