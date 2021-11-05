***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.11.2021 16:09
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TEKART TUTANAK.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975151
BIST
16:021.580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,01
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
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1.582
En Düşük
1.569
16:029,7058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0229
|Açılış
|: 9,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
16:0211,1896
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0366
|Açılış
|: 11,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1838
16:02560,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,54
|Açılış
|: 559,64
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
563,11
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler16:00
|DOKTA
|34,10
|4.573.647
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.438,00
|164.877.794
|% 9,44
|
|RALYH
|8,87
|108.202.880
|% 8,04
|
|EUYO
|3,70
|3.039.881
|% 7,87
|
|SONME
|30,66
|7.802.732
|% 7,65
|
|BASGZ
|25,24
|3.885.471
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|55.906.710
|% -9,99
|
|KZBGY
|34,16
|35.995.084
|% -6,77
|
|IHAAS
|4,29
|59.847.896
|% -6,54
|
|RODRG
|14,19
|2.433.037
|% -5,78
|
|THYAO
|17,54
|2.794.168.066
|% 3,36
|
|GARAN
|10,52
|1.710.668.847
|% 0,67
|
|TUPRS
|145,80
|774.018.519
|% 2,17
|
|KRDMD
|7,08
|553.222.283
|% -2,48
|
|ASELS
|16,79
|524.897.241
|% 0,66
|
|TSKB
|1,57
|385.403.937
|% 2,61
|
|EKGYO
|2,09
|496.226.488
|% 1,95
|
|GARAN
|10,52
|1.710.668.847
|% 0,67
|
|THYAO
|17,54
|2.794.168.066
|% 3,36
|
|YKBNK
|2,96
|446.553.181
|% -0,67
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7045
|9,7096
|% 0,28
|
|Euro
|11,1828
|11,1900
|% -0,32
|
|Sterlin
|13,0261
|13,0915
|% -0,21
|
|Frank
|10,5564
|10,6200
|% -0,27
|
|Riyal
|2,5818
|2,5947
|% 0,16
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|-1,52
|
|Altın Gr.
|560
|560
|1,61
|
|Cumhuriyet
|3.689
|3.745
|-25,00
|
|Tam
|3.688
|3.782
|-7,81
|
|Yarım
|1.782
|1.830
|-3,77
|
|Çeyrek
|894
|915
|-1,89
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,78
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|0,02
|
|B. Petrol
|81,22
|81,22
|0,68
|