***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARININ TESCİL VE İLANI HAKKINDA,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 16.11.2023Genel Kurul Tarihi 14.12.2023Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.12.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYOĞLUAdres Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Dersan Han Blok N46 İç Kapı No:6 Beyoğlu / İSTANBULGündem Maddeleri1 - 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması,görüşülmesi ve karara bağlanması4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,5 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı göre hazırlanmış finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.6 - Yönetim Kurulunun kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti,9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,10 - 2022 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,11 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin genel kurul onayına sunulması,13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.15 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 TEKTU 2022 YILI BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 TEKTU İLAN METNİ 1.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2022 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının, 14.12.2023 Perşembe günü, saat 15:00'da Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Dersan Han Blok N46 İç Kapı No 6 Beyoğlu / İSTANBUL adresinde yapılmış olup toplantı sonuçlarına ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar listesi ektedir.Saygılarımızla.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 30.12.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2023 YILI TEKART TUTANAK.pdf - TutanakEK: 2 TEKART HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2022 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, sonuçları 30.12.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 02.01.2024 tarihli ve 10991 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239226BIST