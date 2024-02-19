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***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.02.2024 15:49
***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 18.01.2024
Genel Kurul Tarihi 19.02.2024
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.02.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Dersan Han Blok N46 İç Kapı No:6

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesinin ‘'Sermaye'' başlıklı 6. maddesinde yapılan kayıtlı sermaye tavanı süresinin ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ilişkin değişikliğin genel kurulun onayına sunulması,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 TEKART OLAĞANÜSTÜ GK BİLGİLENDİRME METNİ .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 TEKART OLAĞANÜSTÜ GK İLAN METNİ 2024.pdf - İlan Metni
EK: 3 ONAYLI TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19.02.2024 Pazartesi günü, saat 15:00'da Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Dersan Han Blok N46 İç Kapı No 6 Beyoğlu / İSTANBUL adresinde yapılmış olup, toplantı sonuçlarına ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TEKART OLAĞANÜSTÜ TUTANAK 2024.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ OLAĞANÜSTÜ GK..pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250395


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KAPLM 141,90 67.827.193 % 10,00  
EUKYO 22,44 15.683.373 % 10,00  
KSTUR 2.832,50 10.364.170 % 10,00  
TDGYO 14,52 246.386.274 % 10,00  
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Sterlin 38,7279 38,9221 % -0,04  
Frank 34,8616 35,0716 % 0,00  
Riyal 8,2070 8,2482 % 0,11  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,97 23,00 % 0,66  
Platin 901,55 903,27 % 0,66  
Paladyum 945,19 948,15 % 0,66  
Brent Pet. 83,55 83,55 % 0,66  
Altın Ons 2.015,98 2.016,28 % 0,66  
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