***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.02.2024 18:44
***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARININ TESCİL VE İLANI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 18.01.2024
Genel Kurul Tarihi 19.02.2024
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.02.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Dersan Han Blok N46 İç Kapı No:6
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesinin ‘'Sermaye'' başlıklı 6. maddesinde yapılan kayıtlı sermaye tavanı süresinin ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ilişkin değişikliğin genel kurulun onayına sunulması,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 TEKART OLAĞANÜSTÜ GK BİLGİLENDİRME METNİ .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 TEKART OLAĞANÜSTÜ GK İLAN METNİ 2024.pdf - İlan Metni
EK: 3 ONAYLI TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19.02.2024 Pazartesi günü, saat 15:00'da Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Dersan Han Blok N46 İç Kapı No 6 Beyoğlu / İSTANBUL adresinde yapılmış olup, toplantı sonuçlarına ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 27.02.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TEKART OLAĞANÜSTÜ TUTANAK 2024.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ OLAĞANÜSTÜ GK..pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 19.02.2024 Pazartesi günü, saat 15:00'da Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Dersan Han Blok N46 İç Kapı No 6 Beyoğlu / İSTANBUL adresinde yapılan (Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Geçerlilik süresine ilişkin) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 27.02.2024 tarihinde tescil edilmiş olup 27.02.2024 tarihli ve 11031 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252448
BIST