***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBir sosyal medya sayfasında, Şirketimiz hakkında "konkordato ilan edeceği" yönünde açıklama yapıldığı bilgisi edinilmiştir. Tamamen gerçek dışı olan bu açıklamaya iliskin olarak gerekli düzeltmelerin yapılabilmesi için ilgili internet sitesi ile iletişime geçilecek ve gerekli yasal girişimlerde bulunulacaktır. Bu açıklama Sermaye Piyasası Kurulu'nun ll-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Haber veya Söylentilerin Doğrulanması'' başlıklı 9.maddesi kapsamında yapılmaktadır. Kamuoyunun bilgilerine sunulur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261643BIST