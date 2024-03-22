***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
22.03.2024 18:48
***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Açıklamalar
Bir sosyal medya sayfasında, Şirketimiz hakkında "konkordato ilan edeceği" yönünde açıklama yapıldığı bilgisi edinilmiştir. Tamamen gerçek dışı olan bu açıklamaya iliskin olarak gerekli düzeltmelerin yapılabilmesi için ilgili internet sitesi ile iletişime geçilecek ve gerekli yasal girişimlerde bulunulacaktır. Bu açıklama Sermaye Piyasası Kurulu'nun ll-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Haber veya Söylentilerin Doğrulanması'' başlıklı 9.maddesi kapsamında yapılmaktadır. Kamuoyunun bilgilerine sunulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261643
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