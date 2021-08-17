***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteHALKALI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜMali Tablonun Verilme NedeniGEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİMali Tablonun Verilme Tarihi17/08/2021AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2021 – 30.06.2021 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde Halkalı Vergi Dairesine verilmiş olan gelir tablosu ekte sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958680BIST