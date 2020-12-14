***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Süre Uzatımı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.12.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.250.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuz 14.12.2020 tarih ve 2020/14 no'lu kararı ile Kayıtlı Sermaye Tavanının 1.250.000.000 (Birmilyar ikiyüzellimilyon) TL'ye yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin 31.12.2024 yılına kadar 5 (beş) yıl süre ile uzatılmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6.maddesinin değiştirilmesi ve bu değişikliklerin onaylanması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmasını kararlaştırmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.Saygılarımızla,Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893028BIST