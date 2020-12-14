***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.12.2020 16:18
***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Süre Uzatımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.12.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuz 14.12.2020 tarih ve 2020/14 no'lu kararı ile Kayıtlı Sermaye Tavanının 1.250.000.000 (Birmilyar ikiyüzellimilyon) TL'ye yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin 31.12.2024 yılına kadar 5 (beş) yıl süre ile uzatılmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6.maddesinin değiştirilmesi ve bu değişikliklerin onaylanması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmasını kararlaştırmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893028
BIST
17:341.389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 18,21
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.395
En Düşük
1.378
17:347,8460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0039
|Açılış
|: 7,8600
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|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8243
17:349,5434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0400
|Açılış
|: 9,5400
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|Önceki Kapanış
|: 9,5300
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9,6478
En Düşük
9,5160
17:34462,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,09
|Açılış
|: 462,71
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
459,28
BIST En Aktif Hisseler17:34
|VERTU
|10,67
|28.301.453
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,10
|1.159.502
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|571.783
|% 9,99
|
|OZKGY
|5,51
|353.479.632
|% 9,98
|
|OZKGY
|5,51
|353.479.632
|% 9,98
|
|BERA
|19,66
|220.329.307
|% -9,98
|
|SEYKM
|25,08
|9.909.359
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|3.367.197
|% -9,98
|
|COSMO
|7,16
|445.500
|% -9,94
|
|BASCM
|10,81
|175.028
|% -9,16
|
|PETKM
|4,86
|2.160.781.495
|% 1,46
|
|SISE
|7,33
|2.064.485.110
|% 1,38
|
|GARAN
|9,70
|2.011.270.841
|% 1,78
|
|THYAO
|12,64
|1.843.846.328
|% 1,85
|
|KRVGD
|15,97
|1.667.733.076
|% 0,38
|
|PETKM
|4,86
|2.160.781.495
|% 1,46
|
|ODAS
|3,97
|1.387.286.458
|% 8,77
|
|YKBNK
|3,08
|928.824.569
|% 2,67
|
|SISE
|7,33
|2.064.485.110
|% 1,38
|
|IHLAS
|1,39
|357.782.193
|% 7,75
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8413
|7,8460
|% 0,05
|
|Euro
|9,5369
|9,5434
|% 0,42
|
|Sterlin
|10,4611
|10,5136
|% 1,16
|
|Frank
|8,8120
|8,8650
|% 0,32
|
|Riyal
|2,0842
|2,0946
|% -0,02
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-3,74
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,88
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-14,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|-15,75
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|-7,62
|
|Çeyrek
|741
|758
|-3,81
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,12
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,02
|
|B. Petrol
|50,50
|50,50
|0,52
|
Seans Raporu
17:34
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-
17:47BAYRK
Yüzde 7.44 oranında artışla 10.97 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 418, 019 adet işlem
-
17:46HEKTS
Yüzde 9.56 oranında artışla 14.79 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 517, 854 adet işlem
-
17:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, DOHOL, KCHOL
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17:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 82 artarak (% 1.36 ) 1, 253
-
17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EPLAS, SELGD, UZERB, VERTU, SELEC, TMSN, SEKFK, SANKO, SNKRN, YAPRK