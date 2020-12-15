***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.12.2020 18:13
***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuru Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.12.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 15.12.2020
Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuz 14.12.2020 tarih ve 2020/14 no'lu kararı ile Kayıtlı Sermaye Tavanının 1.250.000.000 (Birmilyar ikiyüzellimilyon) TL'ye yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin 31.12.2024 yılına kadar 5 (beş) yıl süre ile uzatılmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6.maddesinin değiştirilmesi ve bu değişikliklerin onaylanması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulması kararı alınmış idi.
Bu kararla ilgili başvuru Sermaye Piyasası Kuruluna 15.12.2020 tarihinde yapılmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893252
BIST
18:051.395
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En Düşük
460,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|3.264,80
|467.526.771
|% 10,00
|
|INTEM
|22,66
|2.631.642
|% 10,00
|
|UZERB
|51,10
|874.372
|% 9,99
|
|IZTAR
|16,31
|2.162.788
|% 9,98
|
|ISGSY
|19,83
|128.316.588
|% 9,98
|
|RTALB
|33,12
|170.091.570
|% -10,00
|
|ISKUR
|333.000,00
|333.000
|% -10,00
|
|IZMDC
|12,63
|56.657.687
|% -9,98
|
|BERA
|17,70
|108.495.693
|% -9,97
|
|ROYAL
|4,46
|1.273.792
|% -9,90
|
|GARAN
|9,65
|2.082.635.008
|% -0,10
|
|ODAS
|4,01
|2.065.405.953
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,42
|2.015.321.091
|% -0,18
|
|PETKM
|4,95
|1.692.498.963
|% 2,06
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|EKGYO
|2,10
|1.455.226.620
|% 3,45
|
|EKGYO
|2,10
|1.455.226.620
|% 3,45
|
|ODAS
|4,01
|2.065.405.953
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,42
|2.015.321.091
|% -0,18
|
|PETKM
|4,95
|1.692.498.963
|% 2,06
|
|YKBNK
|3,14
|999.352.206
|% 2,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8316
|7,8376
|% -0,17
|
|Euro
|9,5224
|9,5318
|% -0,11
|
|Sterlin
|10,4971
|10,5498
|% 0,60
|
|Frank
|8,8069
|8,8600
|% -0,12
|
|Riyal
|2,0836
|2,0940
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|19,67
|
|Altın Gr.
|466
|466
|4,06
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.114
|-3,00
|
|Tam
|3.083
|3.161
|25,88
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|12,52
|
|Çeyrek
|747
|764
|6,26
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,47
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|0,13
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|B. Petrol
|50,70
|50,70
|0,41
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Seans Raporu
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Yüzde 4.30 oranında artışla 1.94 lira fiyatla işlem gören hissede 233, 130, 147 adet işlem
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17:50XU100
Endeks 1, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 28, 197.00 milyon TL de