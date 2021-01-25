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***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.01.2021 18:13



***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.12.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 15.12.2020
SPK Başvuru Sonucu RED

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 15.12.2020 tarihli KAP açıklamasında, Yönetim Kurulumuz 14.12.2020 tarih ve 2020/14 no'lu kararı ile Kayıtlı Sermaye Tavanının 1.250.000.000 (Birmilyar ikiyüzellimilyon) TL'ye yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin 31.12.2024 yılına kadar 5 (beş) yıl süre ile uzatılmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6.maddesinin değiştirilmesi ve bu değişikliklerin onaylanması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulması kararı alındığı bildirilmişti.
23/01/2021 tarihinde tebellüğ edilen Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2021 tarihli yazısında, Kurulun 14.01.2020 tarih ve 3/30 sayılı toplantısında ilgili başvurumuzun olumlu karşılanmamasına karar verildiği bildirilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904257


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