***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi KAYITLI SERMAYE TAVANI İŞLEMLERİ HAKKINDA,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.12.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 18.12.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 09.01.2024Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.02.2024Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19.02.2024 Pazartesi günü, saat 15:00'da Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Dersan Han Blok N46 İç Kapı No 6 Beyoğlu / İSTANBUL adresinde yapılmış olup, gündemin 3. maddesinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesinin ‘ 'Sermaye'' başlıklı 6. maddesinde yapılan kayıtlı sermaye tavanı süresinin ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ilişkin değişiklik genel kurulun onayına sunuldu.Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesinin ‘ 'Sermaye'' başlıklı 6. Maddesinde yapılan değişiklikle Şirketin kayıtlı sermayesi 1.500.000.000 (Birmilyarbeşyüzmilyon) TL. olup her biri 1 (Bir) Kr itibari değerde 150.000.000 000(Yüzellimilyar) hamiline yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen sermaye tavanı izni, 2024- 2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir.Yapılan oylama sonucu 1 adet olumsuz oya karşın 95.463.852,494 adet olumlu oy ile mevcudun oy cokluğuyla esas sözleşmenin tadil edilmiş şeklinin kabulüne karar verildi.Eklenen DökümanlarEK: 1 TEKART 2023 ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ 1.pdfEK: 2 SPK ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250403BIST