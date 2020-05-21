***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKoronavirüs pandemisi dolayısı ile her iki tesisimizde Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığının yönergelerine uygun düzenleme çalışmaları tamamlanmak üzeredir.Tarafımızca gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Antalya Club Zigana Tatil Köyümüz ve Alaçatı Resort Zigana Hotelimizin sezon açılış tarihi olarak 18 Haziran 2020 belirlenmiştir.Kamuoyuna ve Yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846324BIST