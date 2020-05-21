***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.05.2020 18:11
***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Koronavirüs pandemisi dolayısı ile her iki tesisimizde Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığının yönergelerine uygun düzenleme çalışmaları tamamlanmak üzeredir.
Tarafımızca gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Antalya Club Zigana Tatil Köyümüz ve Alaçatı Resort Zigana Hotelimizin sezon açılış tarihi olarak 18 Haziran 2020 belirlenmiştir.
Kamuoyuna ve Yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846324
BIST
18:05102.649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 491,40
|Açılış
|: 102.224
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18:056,7991
En Yüksek
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382,04
En Düşük
375,52
BIST En Aktif Hisseler
|IZMDC
|11,66
|18.377.642
|% 10,00
|
|GEDZA
|9,68
|24.024.573
|% 10,00
|
|AYCES
|31,08
|1.460.381
|% 9,98
|
|JANTS
|68,35
|25.704.923
|% 9,98
|
|ISATR
|414.914,10
|414.914
|% 9,97
|
|MRDIN
|5,92
|345.062.317
|% -12,56
|
|MEGAP
|3,96
|1.746.885
|% -10,00
|
|MEGAP
|3,96
|1.746.885
|% -10,00
|
|EKIZ
|12,33
|8.556.872
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|127.320.307
|% -9,99
|
|GARAN
|7,60
|967.277.403
|% -1,43
|
|ASELS
|29,56
|912.095.587
|% -0,14
|
|THYAO
|11,12
|885.095.787
|% 2,21
|
|GUSGR
|3,26
|599.327.624
|% -1,51
|
|AVOD
|3,12
|422.658.690
|% 4,70
|
|EKGYO
|1,36
|317.826.627
|% -0,73
|
|GUSGR
|3,26
|599.327.624
|% -1,51
|
|IHLGM
|1,20
|181.910.022
|% 0,84
|
|KRDMD
|2,47
|368.907.394
|% 1,23
|
|AVOD
|3,12
|422.658.690
|% 4,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2869
|8,3285
|% 0,00
|
|Frank
|6,9778
|7,0198
|% -0,49
|
|Riyal
|1,8048
|1,8139
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|-22,55
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-4,91
|
|Cumhuriyet
|2.435
|2.472
|-30,90
|
|Tam
|2.506
|2.536
|-31,60
|
|Yarım
|1.223
|1.240
|-15,40
|
|Çeyrek
|612
|620
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,11
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|3,73
|3,73
|-0,10
|
|B. Petrol
|36,13
|36,13
|0,38
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