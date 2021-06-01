***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2021 10:03
***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 11. maddesi gereğince Yatırımcı ilişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan İbrahim Yılmaz'ın 24.05.2021 taraihinde görevinden ayrılması sebebiyle yerine Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Kurumsal Yönetim Uygulamalarında koordinasyonu sağlamak ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmaları hakkında raporlama yapmak üzere ÖZLEM NAZLI ARIKAN'ın (Düzey 3 belge n214125, kurumsal yönetim belge n 703343) 01.06.2021 tarihinden itibaren Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim
13:471.427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,85
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.431
En Düşük
1.419
13:478,6143
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0953
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
13:4710,4924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0837
|Açılış
|: 10,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
13:47525,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,74
|Açılış
|: 525,29
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler13:45
|KENT
|280,50
|1.007.226
|% 10,00
|
|EPLAS
|27,60
|2.286.379
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,34
|57.524.747
|% 9,87
|
|MZHLD
|37,98
|1.108.249
|% 8,27
|
|YAYLA
|3,83
|57.366.446
|% 7,89
|
|MRGYO
|1,26
|13.751.485
|% -10,00
|
|METUR
|25,36
|28.759.879
|% -8,12
|
|DARDL
|19,34
|16.344.693
|% -7,82
|
|IZFAS
|6,78
|11.751.663
|% -7,50
|
|DOGUB
|5,00
|6.491.680
|% -6,89
|
|SASA
|35,12
|925.087.098
|% 3,60
|
|THYAO
|13,66
|845.285.428
|% 1,26
|
|GARAN
|7,99
|615.557.728
|% -1,36
|
|PETKM
|6,33
|544.665.876
|% 1,61
|
|TUPRS
|100,50
|458.014.434
|% 1,93
|
|YKBNK
|2,18
|353.375.446
|% -1,36
|
|PETKM
|6,33
|544.665.876
|% 1,61
|
|GARAN
|7,99
|615.557.728
|% -1,36
|
|EKGYO
|1,94
|136.940.058
|% 0,52
|
|THYAO
|13,66
|845.285.428
|% 1,26
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6113
|8,6142
|% 1,12
|
|Euro
|10,4881
|10,4927
|% 0,81
|
|Sterlin
|12,1442
|12,2051
|% 1,05
|
|Frank
|9,5180
|9,5753
|% 0,67
|
|Riyal
|2,2905
|2,3020
|% 1,14
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-4,55
|
|Altın Gr.
|526
|526
|5,20
|
|Cumhuriyet
|3.478
|3.531
|41,00
|
|Tam
|3.460
|3.547
|38,09
|
|Yarım
|1.673
|1.716
|18,42
|
|Çeyrek
|839
|858
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|27,80
|27,82
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,71
|0,07
|
|B. Petrol
|71,05
|71,05
|0,80
|