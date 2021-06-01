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***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.06.2021 10:03



***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 11. maddesi gereğince Yatırımcı ilişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan İbrahim Yılmaz'ın 24.05.2021 taraihinde görevinden ayrılması sebebiyle yerine Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Kurumsal Yönetim Uygulamalarında koordinasyonu sağlamak ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmaları hakkında raporlama yapmak üzere ÖZLEM NAZLI ARIKAN'ın (Düzey 3 belge n214125, kurumsal yönetim belge n 703343) 01.06.2021 tarihinden itibaren Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim
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Tam 3.460 3.547 38,09  
Yarım 1.673 1.716 18,42  
Çeyrek 839 858 9,21  
Gümüş.Ons 27,80 27,82 -0,09  
Gümüş Gr. 7,71 7,71 0,07  
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