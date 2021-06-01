***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 11. maddesi gereğince Yatırımcı ilişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan İbrahim Yılmaz'ın 24.05.2021 taraihinde görevinden ayrılması sebebiyle yerine Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Kurumsal Yönetim Uygulamalarında koordinasyonu sağlamak ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmaları hakkında raporlama yapmak üzere ÖZLEM NAZLI ARIKAN'ın (Düzey 3 belge n214125, kurumsal yönetim belge n 703343) 01.06.2021 tarihinden itibaren Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim