***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.01.2022 18:20
***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 11. maddesi gereğince Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Sn.ÖZLEM NAZLI ARIKAN 03.01.2022 tarihinden itibaren görevinden ayrılmıştır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988249
BIST
18:051.927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
0
En Düşük
0
18:0513,2791
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,2108
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,4943
En Düşük
12,9640
18:0515,0656
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,2638
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,2589
En Düşük
14,6944
18:05778,55
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 19,56
|Açılış
|: 778,55
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|3,02
|11.626.848
|% 0,00
|
|KUYAS
|5,59
|65.271.166
|% 0,00
|
|YKSLN
|5,59
|14.320.256
|% 0,00
|
|TRILC
|11,64
|27.084.948
|% 0,00
|
|TEZOL
|15,80
|39.327.256
|% 0,00
|
|KRDMA
|7,81
|31.264.287
|% 0,00
|
|MSGYO
|4,16
|2.996.739
|% 0,00
|
|YAYLA
|3,02
|11.626.848
|% 0,00
|
|QNBFB
|38,64
|283.762
|% 0,00
|
|PAPIL
|14,70
|15.672.799
|% 0,00
|
|THYAO
|21,84
|1.991.851.326
|% 0,00
|
|GARAN
|11,46
|1.937.748.956
|% 0,00
|
|EREGL
|29,24
|1.351.910.568
|% 0,00
|
|SISE
|13,86
|1.020.381.273
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|942.374.387
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|942.374.387
|% 0,00
|
|ODAS
|1,39
|262.104.270
|% 0,00
|
|GARAN
|11,46
|1.937.748.956
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,23
|365.359.423
|% 0,00
|
|THYAO
|21,84
|1.991.851.326
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1979
|13,2791
|% 1,61
|
|Euro
|14,8478
|15,0656
|% 1,78
|
|Sterlin
|17,8195
|17,9089
|% 1,27
|
|Frank
|14,3957
|14,4824
|% 1,39
|
|Riyal
|3,5253
|3,5430
|% 1,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|3,08
|
|Altın Gr.
|778
|778
|19,45
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,79
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,82
|0,17
|
|B. Petrol
|79,02
|79,02
|0,04
|
Seans Raporu
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