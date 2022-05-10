***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.05.2022 18:49
***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Açıklamalar
Şirketimizin Bankalar nezdinde muaccel hale gelen borçları sebebi ile hesapların kat edilmesi ve yasal takibe geçilmesi ihtimaline karşı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 15.08.2018 tarih ve 30510 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan "Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik" uyarınca Türkiye Bankalar Birliği tarafından hazırlanmış olan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması kapsamında Odeabank A.Ş., Vakıflarbankası T.A.O. ve Türkiye İş Bankası A.Ş.'ye olan kredi borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla 11.08.2021 tarihinde Lider Banka olarak Odeabank A.Ş.'ye müracaat edilmiş ve yeniden yapılandırma süreci başlamıştır. 11.05.2022 tarihinde sonra erecek olan sürecin 11.08.2022 tarihine kadar uzatılması için 10.05.2022 tarihinde Odebank A.Ş.'ye müracaat edilmiş olup süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028730
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