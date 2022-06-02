***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06.06.2022 tarihinde yapılacak genel kurul toplantısında, önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilen malvarlığı devir işlemi onaya sunulacak olup, devir işleminin onaylanması ve pay sahipleri tarafından mevzuatta aranan şartların yerine getirilmesi durumunda, kullanılacak ayrılma hakkına ilişkin olarak, SPK'nun II-23.3 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 12. maddesinin 3.fıkrası çerçevesinde, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kurum olarak Invest Az Yatırım Menkul Değerler A.Ş. belirlenmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034379BIST