***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar10.05.2022 tarihli özel durum açıklamamızda özetle, Bankalar nezdinde muaccel hale gelen borçları sebebi ile hesapların kat edilmesi ve yasal takibe geçilmesi ihtimaline karşı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 15.08.2018 tarih ve 30510 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan "Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik" uyarınca Türkiye Bankalar Birliği tarafından hazırlanmış olan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması kapsamında (FYY), Odeabank A.Ş., Vakıflarbankası T.A.O. ve Türkiye İş Bankası A.Ş.'ye olan kredi borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla Lider Banka olarak Odeabank A.Ş.'ne başvuruya ilişkin bilgiye yer verilmişti. Lider Banka Odeabank A.Ş.'nden 11.08.2022 tarihinde alınan e-posta ile, mevzuatta belirlenen süreler içerisinde ortak bir çözüm üzerinde mutabakat sağlanamaması, yine mevzuat uyarınca müzakerelere devam için ilave süre uzatımının mümkün olmaması nedenleriyle, FYY sürecinin sonlandırıldığı bildirilmiştir. Şirketimizin ve bağlı şirketlerimizin bankalara borçlarını erken kapatma ve yeniden yapılandırma konularındaki görüşmeleri FYY süreci dışında münferiden devam etmektedir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054741BIST