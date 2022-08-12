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***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.08.2022 09:28
***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.05.2022,11.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

11.08.2022 tarihli özel durum açıklamamızda özetle, "Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik" uyarınca Türkiye Bankalar Birliği tarafından hazırlanmış olan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması kapsamında yürütülen Finansal Yeniden Yapılandırma sürecinin sonlandırıldığı, Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın bankalara borçlarını erken kapatma ve yeniden yapılandırma konularındaki görüşmelerinin ise münferiden devam ettiği bildirilmişti. Yapılan görüşmeler çerçevesinde, Şirketimizin Türkiye İş Bankası A.Ş.ve Vakıflar Bankası T.A.O'ne olan kredi borçlarının tamamı ile %100 bağlı ortaklarımız May Boya Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Karadeniz Gazetesi ve Matbaacılık Ltd.Şti. ‘nin de Vakıflar Bankası T.A.O'ne olan Kredi borçlarının tamamı 12.08.2022 tarihi itibariyle kapatılmış olup, Odeabank A.Ş.'ne olan Şirketimiz kredi borcunun yeniden yapılandırma çalışmaları devam etmektedir.  Süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.  Kamuoyunun bilgilerine sunulur. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054917


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