***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.08.2022 18:37
***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
%100 Bağlı ortaklığımız May Boya Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş., 26.08.2022 tarihli 2022/04 numaralı yönetim kurulu kararı ile 252.694 TL olan mevcut sermayesini 87.687.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Artırım kararı almış olup, Şirketimizce yeni pay alma hakkının kullanılmasına, bedelin, Şirketimiz alacaklarından mahsup edilmesi suretiyle ödenmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058673
BIST
18:053.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 9,33
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.105
18:0518,1735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0102
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
18:0518,1810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0454
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,3571
En Düşük
18,0904
18:051.013,28
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -14,09
|Açılış
|: 1.013,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.013,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKBN
|6,05
|943.113.321
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|837.589
|% 10,00
|
|PRZMA
|4,29
|7.561.375
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.328.563.207
|% 9,99
|
|DYOBY
|16,95
|86.625.835
|% 9,99
|
|PAMEL
|145,00
|52.021.727
|% -9,99
|
|SANFM
|14,72
|71.974.802
|% -9,97
|
|SILVR
|28,36
|5.110.523
|% -9,97
|
|MTRKS
|72,35
|89.148.324
|% -9,96
|
|DMSAS
|8,62
|12.525.566
|% -9,93
|
|AKBNK
|11,98
|8.634.062.582
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,00
|7.900.095.674
|% 6,71
|
|ISCTR
|7,73
|7.444.890.284
|% -1,40
|
|THYAO
|69,70
|6.573.729.990
|% -0,85
|
|GARAN
|25,00
|5.807.284.680
|% -2,95
|
|YKBNK
|7,00
|7.900.095.674
|% 6,71
|
|EKGYO
|3,96
|4.439.385.768
|% 3,13
|
|ISCTR
|7,73
|7.444.890.284
|% -1,40
|
|AKBNK
|11,98
|8.634.062.582
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,59
|951.512.316
|% 1,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1526
|18,1816
|% 0,10
|
|Euro
|18,1492
|18,1769
|% 0,23
|
|Sterlin
|21,3367
|21,4437
|% -0,47
|
|Frank
|18,7814
|18,8945
|% -0,02
|
|Riyal
|4,8215
|4,8456
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-23,71
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|-13,27
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-29,00
|
|Tam
|6.779
|6.858
|-73,00
|
|Yarım
|3.303
|3.353
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.676
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,94
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,10
|-0,16
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,18
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GOLTS
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 72.80 lira fiyatla işlem gören hissede 739, 728 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, ISCTR, GARAN
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 31 artarak (% 0.33 ) 2, 796
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HKTM, PRZMA, BRMEN, DOGUB, VAKBN, DYOBY, COSMO, PETKM
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANFM, DMSAS, KLNMA, SILVR, PAMEL