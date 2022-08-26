***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar%100 Bağlı ortaklığımız May Boya Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş., 26.08.2022 tarihli 2022/04 numaralı yönetim kurulu kararı ile 252.694 TL olan mevcut sermayesini 87.687.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Artırım kararı almış olup, Şirketimizce yeni pay alma hakkının kullanılmasına, bedelin, Şirketimiz alacaklarından mahsup edilmesi suretiyle ödenmesine karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058673BIST