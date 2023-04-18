***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar12.08.2022 tarihli özel durum açıklamamızda özetle, Şirketimizin Odeabank A.Ş.'ne olan kredi borcunun yeniden yapılandırma çalışmalarının devam ettiği bildirilmiştir.Yapılan görüşmeler çerçevesinde, Şirketimizin Odeabank A.Ş.'ne olan borcunun yeniden yapılandırılması ve tasfiyesi amacıyla 18.04.2023 tarihinde Protokol imzalanmış, olup, protokol çerçevesinde 28.06.2024 tarihine kadar nakit ve ayni ödemeler söz konusu olacaktır.Şirketimizin kredi borcu nedeniyle, ilk aşamada, müteselsil kefil olan Şirketimiz bağlı ortaklığı May Boya A.Ş. tarafından Bankaya önce ipotek tesisi yapılacak ve 7 iş günü içinde de devredilecek bir taşınmazın sözkonusu olması nedeniyle, II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 4.maddesinin 1.fıkrasının (c) bendi ve 6.maddesinin 4.fıkrası uyarınca, varlık devrinin Şirketimiz konsolide finansal tabloları açısından önemlilik ölçütlerini sağlayıp sağlamadığının değerlendirilmesi neticesinde, Tebliğin 6.maddesinin 1.fıkrasında yer alan kriterler çerçevesinde önemlilik ölçütünü sağlamadığı, bu nedenle ayrılma hakkı doğuran bir işlem olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139824BIST