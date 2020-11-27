***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
27.11.2020 18:11
***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
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Pay Satış Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/10/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. ile ilgili olarak Sn. Mehmet Ali YILMAZ tarafından 13.10.2020 tarihinde PAY SATIŞ BİLGİ FORMU başvurusunda bulunulmuş idi.
Sn. Mehmet Ali YILMAZ tarafından 13.10.2020 tarihli başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 27.11.2020 tarih ve E-29833736-110.08-12095 sayılı yazısı ile onaylandığı tarafımıza bildirilmiştir.
SPK tarafından onaylanmış Pay Satış Bilgi Formu ekte kamuoyuna duyurulmaktadır.
Kamuoyuna ve Yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890362
BIST
18:051.329
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -13,76
|Açılış
|: 1.348
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|Önceki Kapanış
|: 1.342
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1.352
En Düşük
1.325
18:057,8122
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0595
|Açılış
|: 7,8550
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|Önceki Kapanış
|: 7,9000
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7,8884
En Düşük
7,7653
18:059,3514
En Yüksek
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|: -0,39%
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|Açılış
|: 9,3550
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|Önceki Kapanış
|: 9,3750
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9,4121
En Düşük
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18:05449,37
En Yüksek
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|: -1,90%
|| -8,68
|Açılış
|: 449,37
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|Önceki Kapanış
|: 458,05
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459,85
En Düşük
447,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUYO
|4,95
|3.680.764
|% 10,00
|
|AKCNS
|15,18
|58.674.487
|% 10,00
|
|SEYKM
|18,70
|14.604.345
|% 10,00
|
|SAFKR
|13,87
|34.267.095
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|11.150.227
|% 9,97
|
|CASA
|87,70
|250.997
|% -9,96
|
|FRIGO
|26,98
|3.974.256
|% -9,95
|
|SNKRN
|4,77
|708.233
|% -9,83
|
|DOBUR
|22,10
|251.840
|% -9,80
|
|TSKB
|2,41
|712.192.111
|% -9,74
|
|GARAN
|9,18
|3.376.991.660
|% -1,71
|
|EKGYO
|2,17
|3.342.395.481
|% 4,33
|
|KRDMD
|5,16
|1.818.632.816
|% -0,39
|
|PETKM
|4,23
|1.723.670.615
|% 2,42
|
|TUPRS
|94,15
|1.353.198.716
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,17
|3.342.395.481
|% 4,33
|
|PETKM
|4,23
|1.723.670.615
|% 2,42
|
|IHLGM
|1,30
|482.898.590
|% 2,36
|
|YKBNK
|2,99
|1.124.066.911
|% -2,61
|
|GARAN
|9,18
|3.376.991.660
|% -1,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8112
|7,8122
|% -0,76
|
|Euro
|9,3385
|9,3514
|% -0,39
|
|Sterlin
|10,4011
|10,4532
|% -0,74
|
|Frank
|8,6177
|8,6697
|% -0,33
|
|Riyal
|2,0801
|2,0906
|% -0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-22,50
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-9,05
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-74,00
|
|Tam
|2.971
|3.050
|-70,08
|
|Yarım
|1.436
|1.475
|-33,90
|
|Çeyrek
|720
|738
|-16,95
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,74
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|5,70
|5,71
|-0,19
|
|B. Petrol
|48,15
|48,15
|0,36
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ODAS
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