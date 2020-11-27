***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13/10/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarTek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. ile ilgili olarak Sn. Mehmet Ali YILMAZ tarafından 13.10.2020 tarihinde PAY SATIŞ BİLGİ FORMU başvurusunda bulunulmuş idi.Sn. Mehmet Ali YILMAZ tarafından 13.10.2020 tarihli başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 27.11.2020 tarih ve E-29833736-110.08-12095 sayılı yazısı ile onaylandığı tarafımıza bildirilmiştir.SPK tarafından onaylanmış Pay Satış Bilgi Formu ekte kamuoyuna duyurulmaktadır.Kamuoyuna ve Yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890362BIST