***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.10.2020 19:42
***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SONER YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI GRUP ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİ 16.55 Bağımsız Üye Değil
ZEYNEP YILMAZ DEMİRCİ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI GRUP ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİ 1 Bağımsız Üye Değil
FATMA YILMAZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Kimya Mühendisi İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ GRUP ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİ 1 Bağımsız Üye Değil
TÜRKAY YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ GRUP ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİ 1 Bağımsız Üye Değil
GÜNEŞ BİBER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Evet 0 Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
LEMİ ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer İcrada Görevli Değil 0 Bağımsız Üye Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882921
BIST
18:051.212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,10
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.209
18:057,8176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0049
|Açılış
|: 7,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8176
En Düşük
7,8029
18:059,2784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0143
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,2784
En Düşük
9,2489
18:05483,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,15
|Açılış
|: 483,37
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
486,07
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|11,00
|1.653.069
|% 10,00
|
|BASCM
|8,36
|691.193
|% 10,00
|
|KARTN
|1.023,40
|1.860.541
|% 10,00
|
|UZERB
|48,42
|2.603.818
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,56
|11.764.474
|% 9,99
|
|BRKO
|1,71
|5.472.193
|% -10,00
|
|VANGD
|9,91
|20.913.875
|% -9,99
|
|KLGYO
|14,77
|680.461.525
|% -9,99
|
|AKYHO
|7,85
|161.752.841
|% -9,98
|
|TKURU
|314,80
|15.350.836
|% -9,98
|
|GARAN
|7,53
|1.509.062.862
|% 0,80
|
|TURSG
|6,25
|1.307.959.124
|% 1,79
|
|SISE
|6,96
|1.116.979.878
|% -0,29
|
|KARSN
|3,31
|1.017.166.560
|% 5,75
|
|TCELL
|16,60
|843.689.961
|% -2,58
|
|TSKB
|1,69
|769.829.433
|% 9,74
|
|KARSN
|3,31
|1.017.166.560
|% 5,75
|
|SKBNK
|1,97
|554.220.151
|% -3,43
|
|YKBNK
|2,38
|595.532.966
|% 0,00
|
|ODAS
|3,42
|841.533.299
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8089
|7,8176
|% 0,06
|
|Euro
|9,2632
|9,2693
|% 0,06
|
|Sterlin
|10,2371
|10,2884
|% 0,84
|
|Frank
|8,5934
|8,6452
|% -0,47
|
|Riyal
|2,0767
|2,0871
|% -0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.925
|18,46
|
|Altın Gr.
|483
|483
|1,14
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|21,00
|
|Tam
|3.199
|3.278
|24,26
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|11,73
|
|Çeyrek
|775
|793
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,06
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,30
|0,06
|
|B. Petrol
|41,71
|41,71
|-1,45
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MARKA
Yüzde 9.85 oranında artışla 3.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 030, 788 adet işlem
-
17:58TKNSA
Yüzde 5.64 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 766, 020 adet işlem
-
17:57OSTIM
Yüzde 4.25 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 046, 491 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 214 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 19, 692.00 milyon TL de
-
17:54EUYO
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 322, 049 adet işlem