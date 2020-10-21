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***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.10.2020 19:42
GÜNCEL HABERLER



***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SONER YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI GRUP ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİ 16.55 Bağımsız Üye Değil
ZEYNEP YILMAZ DEMİRCİ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI GRUP ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİ 1 Bağımsız Üye Değil
FATMA YILMAZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Kimya Mühendisi İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ GRUP ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİ 1 Bağımsız Üye Değil
TÜRKAY YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ GRUP ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİ 1 Bağımsız Üye Değil
GÜNEŞ BİBER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Evet 0 Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
LEMİ ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer İcrada Görevli Değil 0 Bağımsız Üye Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882921


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Tam 3.199 3.278 24,26  
Yarım 1.546 1.586 11,73  
Çeyrek 775 793 5,87  
Gümüş.Ons 25,01 25,06 0,41  
Gümüş Gr. 6,28 6,30 0,06  
B. Petrol 41,71 41,71 -1,45  
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